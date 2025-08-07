Acceso

Marcelino deja entrever en once con el que el Villarreal puede arrancar la Liga

Marcelino García Toral perfila el once con el que el Villarreal se estrenará en Liga ante el Real Oviedo

LONDRES, 06/08/2025.- Los jugadores del Villarreal celebran un gol durante el partido amistoso que Arsenal FC y Villarreal CF juegan hoy miércoles en Londres. El Villarreal amargó la fiesta del Arsenal, que disputó su primer partido de pretemporada en su estadio, al conquistar el Emirates Arena por 2-3 gracias a los tantos de Pepé y de Gueye en la primera mitad y de Danjuma en la segunda. EFE/Villarreal CF/Pau Bellido SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (C...
Los futbolistas del VillarrealPau BellidoAgencia EFE
El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, parece tener más o menos perfilado el once que arrancará el campeonato el próximo 15 de agosto ante el Oviedo en La Cerámica, según se ha podido apreciar en los dos últimos amistosos de pretemporada.

Así, ante el Leeds y el Arsenal, Marcelino García Toral repitió prácticamente su once inicial con las únicas variaciones debidas a problemas físicos, por tema médico, como fue el caso del internacional español Yeremy Pino.

El meta brasileño Luiz Júnior parece haberse ganado la titularidad, junto a una línea defensiva, que tras el fichaje de lateral uruguayo Mourinho, parece haberse consolidado con el charrúa en el lateral derecho acompañado del argentino Juan Foyth y Rafa Marín como pareja de centrales, y Sergi Cardona como lateral izquierdo.

Un centro del campo que formarían Dani Parejo y Pape Gueye como pivotes, mientras que las bandas estarían formadas por Nico Pepe y Alberto Moleiro. Aunque la titularidad de este último estaría pendiente de la evolución de Yeremy Pino, que no pudo ser alineado en el último partido.

Mientras que la pareja de ataque de estos dos últimos partidos es la formada por Gerard Moreno y el canterano Etta Eyong, ante la lesión del internacional español Ayoze Pérez, que acabó como máximo goleador del equipo la pasada campaña.

