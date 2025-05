Mourinho desvela dónde entrenara la próxima temporada

Pese al fuerte desembolso que hizo el Fenerbahçe para convertir a José Mourinho en su entrenador el pasado verano, su equipo ha quedado a 11 puntos del Galatasaray y, para colmo, ha cerrado una temporada en blanco con derrota ante el Hatayspor. Pese a ello, y pese a que ha sonado como el próximo seleccionador portugués, el técnico luso ha asegurado que se mantendrá fiel la próxima temporada a su compromiso con el Fenerbahçe.

Cuestionado por su futuro, señaló: “Nuestro presidente confía en mí, ya lo dijo en televisión. Fue muy claro al respecto. Si hubiera habido un cambio de opinión, no me lo dijeron. Dijo que quería que me quedara y que contaba conmigo para la próxima temporada”.

El Fenerbahçe ya había confirmado la continuidad de Mourinho

José Mourinho hacía así alusión a las palabras de Ali Koç, que dijo: “En términos de estabilidad, queremos seguir con José Mourinho. Como presidente, lo estoy aclarando, pero algunos medios insisten en que estamos considerando a otro entrenador”.

“Creo que sería más adecuado que Mourinho continúe en las próximas etapas del Fenerbahçe. Durante la mitad de la temporada, Mourinho recibió una oferta de 36 millones de euros, pero decidió quedarse con nosotros”, añadió poniendo en valor su fidelidad.

Aún así, el presidente del Fenerbahçe se mostró abierto a dejar salir a José Mourinho si él fuera el que decidiera marcharse. “Para bailar el tango hacen falta dos. Si Mourinho quiere irse, las condiciones están claras. Si decide hacerlo, hay cláusulas en su contrato que lo obligan a renunciar a un año de salario. Tenemos una relación especial con él: conoce a mi familia, mi padre, mi esposa, mi hijo; comemos juntos frecuentemente. Sin embargo, no conozco a su familia, aún no han llegado a Turquía. Seguimos juntos, pero si la situación cambia, veremos qué sucede”.