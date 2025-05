Osasuna cierra su primer fichaje en LaLiga

Finalizado el campeonato de Liga, Osasuna ha aprovechado que Valentin Rosier terminaba contrato con el Leganés para hacerse con sus servicios a coste cero. A falta de la confirmación oficial de su fichaje, con la llegada del lateral diestro de 28 años el cuadro rojillo se cubre ante la posible salida de Jesús Areso al Athletic.

En lo que a Valentin Rosier se refiere, ha sido Relevo el medio que ha avanzado su fichaje por Osasuna. El defensor francés aterrizará en El Sadar tras haber disputado 32 partidos con el Leganés, con el que ha anotado un gol y repartido dos asistencias.

Valentin Rosier sería el recambio de Jesús Areso en Osasuna

Si Osasuna ha fichado a Valentin Rosier es porque Jesús Areso no ha renovado su contrato y entrará este verano en su último año de contrato. Aún así el cuadro rojillo no hará concesiones con él ante el interés del Athletic y se remitirá a su cláusula de rescisión de 12 millones de euros. “Si lo quiere alguien, que pague la cláusula. Areso se marchó de juvenil, vino aquí y lo fichamos libre cuando no había jugado ni en Primera, ni en Segunda”, comentó al respecto Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, semanas atrás.

A su vez aprovechó para dejar claro que ni el Athletic ni su entrenador, su amigo Ernesto Valverde, habían preguntado a Osasuna por Jesús Areso: “No nos han preguntado por él. Y mira que soy amigo de Ernesto, al que fiché para el Valencia. Ernesto no me ha preguntado nada”.