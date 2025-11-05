La nueva y revolucionaria camiseta de España para el Mundial de 2026: ¿Cuándo sale a la venta?

España estrenará el próximo 18 de noviembre, ante Turquía en La Cartuja de Sevilla, la camisetacon la que disputará el Mundial 2026, con una camiseta que cambia su diseño y tiene "un acabado limpio con finas rayas verticales amarillas sobre una base roja, inspiradas en la bandera y el escudo nacional".

La nueva 'Roja' de la selección española presenta un gran cambio, con la inclusión del color azul en las mangas. "Una nueva piel para un nuevo sueño", desveló la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el anuncio de la camiseta con la que buscará su segundo Mundial, tras la conquista de Sudáfrica 2010, el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México.

España disputará con la actual equipación el encuentro en Georgia el sábado 15 de noviembre, en el que ya podría sellar de forma matemática su pasaporte al Mundial 2026, y será jugando en casa, en La Cartuja, cuando estrenará su nueva identidad en el partido con el que cerrará la fase de clasificación.

"La primera equipación adidas para 2026 presenta un acabado limpio con finas rayas verticales amarillas sobre una base roja, inspiradas en la bandera y el escudo nacional. El espíritu de la nación se refleja en la palabra 'España' escrita en la parte trasera del cuello", anunció la RFEF.

¿Cuándo sale a la venta la camiseta de España para el Mundial 2026?

La nueva camiseta de la selección española se pondrá a la venta para los aficionados desde el jueves 6 de noviembre.

Con un diseño que tiene como objetivo colaborar en el buen rendimiento de los jugadores, incorpora tejidos elásticos mecánicos 3D con tecnología Climacool+ de adidas, que absorben el sudor más rápido y mantienen a los futbolistas secos por más tiempo, señaló la RFEF.