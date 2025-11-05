El Valencia toma una decisión con Carlos Corberán

La derrota frente al Real Madrid ha dejado tocado a Carlos Corberán como entrenador del Valencia. El técnico de Cheste, se hizo cargo del conjunto che el pasado mes de diciembre, cumplió con creces el objetivo de alejar el equipo de los puestos de descenso. Sin embargo, casi un año después, el Valencia está en la zona de peligro tras haber sumado tan solo 9 puntos de 33 posibles.

Pese a ello, según Estadio Deportivo, la dirección deportiva mantene su confianza en Carlos Corberán, que tiene contrato hasta junio de 2027. Por el momento el Valencia no contempla un cambio de entrenador, aunque todo podría cambiar en función de lo que suceda en Mestalla frente al Betis en el próximo partido, y en el derbi que le medirá después al Levante.

Las palabras de Carlos Corberán tras la última derrota del Valencia

Haciendo autocrítica tras el choque ante el Real Madrid, Carlos Corberán señaló: “Todos somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Y yo en particular. Tengo que hacer un análisis del partido. Positivo ha habido poco más allá de los primeros 15 minutos. Tenemos que ver cómo podemos reaccionar para competir mejor en el siguiente partido”.

“Lo sentimos muchísimo por esas personas. Entiendo y respeto a los aficionados. Compartimos el dolor, queremos defender el escudo de la mejor forma posible pero hoy no lo hemos conseguido”, añadió.

“Estamos dolidos y no nos queda otra que responsabilizarnos de lo sucedido para poder mejorarlo en el siguiente partido”, indicó Carlos Corberán.