Pagará su cláusula: El equipo con el que Morata pasará reconocimiento médico el martes

Aunque él mismo había confirmado su continuidad en el Atlético de Madrid, y pese a que por ello había rechazado una mareante oferta del Al Qadsiah saudí. Álvaro Morata se ha visto seducido por la posibilidad de regresar a Italia de la mano del Milan. El equipo italiano abonará los 15 millones que figuran en su cláusula de rescisión y firmará al delantero de 31 años por cuatro temporadas.

Los responsables de que Álvaro Morata haya cambiado de opinión son Paulo Fonseca, entrenador del Milan, y Zlatan Ibrahimovic, ahora directivo del equipo italiano. Ambos han mantenido una conversación con el delantero y le han seducido con su proyecto. Según La Gazzetta dello Sport, Álvaro Morata pasará reconocimiento con el Milan el próximo martes y tendrá un sueldo de 5 millones netos.

El fichaje de Morata por el Milan no es una cuestión de dinero

Aunque días atrás se daba por hecho que Álvaro Morata seguiría los pasos de su amigo Nacho Fernández y pondría rumbo a Arabia Saudí de la mano del Al Qadsiah que dirige Míchel, finalmente descartó esta opción. El delantero de 31 años, molesto al ver como otros futbolistas en su demarcación, como Artem Dobvyk del Girona eran relacionados con el Atlético de Madrid, se había mostrado abierto a salir del conjunto rojiblanco dejando claro que estar en el banquillo no era una opción para él.

“Imagino que lo que sale en prensa es lo que están hablando ellos, así de claro. Yo no he hablado con nadie, pero si veo que el Atleti quiere fichar ocho delanteros, pues me imagino que no soy la prioridad del club. Así de claro te lo digo. Tengo 31 años, voy a hacer 32 años en octubre, no me puedo quedar en el Atleti para no jugar. Este año podría haber sido muy diferente para mí a nivel personal, pero creo que no he hecho la temporada que dentro del club y muchos aficionados se piensan”, dijo Álvaro Morata.

La oferta del Al Qadsiah, por tres temporadas, le hubiera reportado 45 millones de euros, por lo que su fichaje por el Milan no es una cuestión de dinero. Tal vez tenga más que ver con la intención del Atlético de Madrid de incorporar a un nuevo delantero.