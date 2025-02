Preguntan a Bordalás si seguirá en el Getafe la próxima temporada

José Bordalás, entrenador del Getafe, habló este jueves en rueda de prensa sobre su futuro en el conjunto azulón, club con el que acaba contrato el 30 de junio de 2025, y dijo que no piensa en ello porque está centrado en el día a día de su equipo para conseguir la salvación.

Preguntado por unas palabras de su presidente Ángel Torres, en las que afirmó que los ciclos de entrenadores tienen que durar tres años (casi los que cumplirá Bordalás en junio de 2025 en su segunda etapa en el Getafe), y por una posible renovación, el técnico del Getafe no aclaró qué hará cuando termine el curso.

"No sé lo que dijo Ángel Torres. Es mi presidente y no pienso en ello. Los entrenadores estaremos en un club el tiempo que tengamos que estar. No lo sabemos. No lo sé yo, no sabemos lo que nos depara el futuro. Tampoco me preocupa mucho el futuro porque soy una persona que vive el presente, que disfruta en el día a día de la profesión. En el momento en el que estamos es complicado porque la exigencia es máxima y solo pienso en el día a día", comentó.

"Estoy feliz y contento. Mi compromiso ha sido siempre máximo desde el primer día en el que llegué. Sinceramente, no pienso más allá de hoy. No sé lo que nos depara. El fútbol es muy cambiante y he vivido tantas experiencias, se lo traslado a los jugadores, esto es una carrera de fondo y hay que trabajare muy duro. Sabemos de las dificultades de este año y tenemos que tener un compromiso mayor", agregó.

Ahora, José Bordalás se enfrentará al reto de superar al Girona en el estadio de Montilivi para alargar su racha de victorias fuera de casa tras ganar de forma consecutiva en Liga a Las Palmas (1-2), Real Sociedad (0-3) y Alavés (0-1).

"El equipo está bien. Nos acompañan los resultados en este comienzo de año. El trabajo es el mismo. Se refleja el trabajo de los chicos, pero el trabajo ha sido el mismo desde el inicio del campeonato. Ahora se están dando los resultados", manifestó.

"Nos enfrentamos a un escenario y a un rival tremendamente difícil. Han jugado la 'Champions', su objetivo esta temporada es estar en Europa. Se han reforzado bastante bien. Es un campo complicado, querrán reivindicarse ante su afición. Tenemos que seguir en nuestra línea, en nuestro compromiso y tratar de hacer un buen partido para hacer un buen resultado", añadió.

Sobre sus victorias lejos del Coliseum, declaró que "hay que poner en valor" esos puntos que ha conseguido el Getafe a domicilio y que sus jugadores mantengan el compromiso y la actitud con la que han disputado todos los partidos desde que comenzó 2025.

"No miro la posición. Simplemente los puntos que tenemos y los que hacen falta. Afrontamos cada partido para sumar puntos y llegar a la cifra para el objetivo (la permanencia). No miro más porque va a ser una temporada muy difícil. Todos los rivales ganan, son muchos equipos cerca de los puestos de descenso. Va a ser durísimo", explicó.

También habló sobre la distancia que tiene el Getafe sobre el descenso, cinco puntos, y dejó claro que esa distancia "no es nada" porque los equipos de abajo aprietan bastante y las distancias se acortan para apretar la pelea por la permanencia.

"Va a ser muy duro de aquí al final del campeonato. Siempre digo a los jugadores que los elogios debilitan y es una realidad. Hay que seguir trabajando con la misma dedicación. Ahora un grandísimo equipo como el Girona, que ha crecido mucho y su entrenador está haciendo un gran trabajo. Eso es lo que pensamos, no pensamos más allá de los puntos que tenemos".

Asimismo, elogió a su central Domingos Duarte, fuera de las alineaciones en el primer tramo del curso y ahora titular indiscutible: "El entrenador necesita a todos en su mejor nivel. Estoy muy contento con Domingos Duarte. Está en un buen momento de forma y juego. Ha sabido adaptarse a lo que el equipo necesitaba. Le deseo que siga por esa línea y nos siga ayudando".

Respecto a la lesión de Luis Milla, informó de que todavía "le falta un poco" para volver a jugar y señaló que el cuerpo médico del Getafe intenta "cuidarle mucho" para que se recupere "lo antes posible".

Y de Borja Mayoral, que aún no ha sido titular desde que regresó de una larga lesión, declaró que el mismo día del partido decidirá si cuenta con su mejor delantero para entrar en el once ante el Girona.