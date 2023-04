El PSG se prepara para realizar dos fichajes increíbles en verano

El PSG se prepara para una profunda reestructuración en verano. Tras naufragar nuevamente en Champions, el conjunto francés no escatimará en gastos a la hora de reforzarse. De entre todos los fichajes que prepara, destaca el de Harry Kane, del Tottenham, que ocuparía el lugar de un Leo Messi que termina contrato con el PSG a final de temporada. Además, el nuevo proyecto del cuadro parisino estará liderado por un nuevo entrenador, y Luis Campos quiere que sea José Mourinho, actual técnico de la Roma.

Según RMC Sport, ya se habrían producido los primeros acercamientos entre el PSG y el preparador portugués. Dicho medio recalca que Luis Campos trabajó con José Mourinho hace diez años en el Real Madrid y que la relación de ambos desde entonces es fluida. El luso, por su parte, estaría interesado en entrenar al PSG para poder ganar una nueva liga en un campeonato diferente. No obstante, tiene contrato con la Roma hasta 2024.

Harry Kane, más factible que Mourinho para el PSG

Tener contrato hasta 2024 jugará a favor del PSG en lo que respecta al fichaje de Harry Kane. El Tottenham podría verse obligado a hacer caja por el delantero de 29 años. Todavía más si no logra clasificarse para disputar competiciones europeas la próxima temporada. Con su fichaje, el PSG no solo cubriría la salida de Leo Messi si éste finalmente no renueva. También se haría con un delantero de renombre ante el posible cambio de aires que podría hacer Kylian Mbappé en 2024.