Pellegrini tiene una cláusula que le permite abandonar el Betis

Tras lo sucedido con Unai Emery, que ha pagado su cláusula al Villarreal para poder hacerse cargo del Aston Villa, Manuel Pellegrini ha sido preguntado por su situación contractual en el Betis. El técnico chileno ha reconocido que también tiene una cláusula que, de abonar, le daría la libertad de fichar por otro equipo.

“A mí me gusta cumplir mis contratos, lo he dicho siempre; pero sí que tengo cláusula”, confesó Manuel Pellegrini en rueda de prensa. El chileno prefirió no desvelar la cuantía de ésta al ser cuestionado por ello. “Eso hay que preguntárselo al club, pero sí la hay”, añadió para zanjar el tema.

No son palabras vacías ya que, como contamos en LAOTRALIGA el pasado mes de junio, Manuel Pellegrini comunicó al Betis que había recibido una oferta del Everton. Sin embargo el chileno se ha mostrado fiel a su compromiso con el club de las Trece Barras, que se extiende hasta 2025.

Pellegrini y las opciones del Betis de ganar la Europa League

Manuel Pellegrini negó que soñase con ganar la Liga Europa porque “nunca” sueña “con cosas que pueden pasar a futuro”, sino que es “realista” y pretende “demostrar a través el rendimiento” que el Betis tiene “capacidad de seguir avanzando” en el torneo con “optimismo y ambición”.

El preparador bético no lamenta la pesadez de los viajes en la Liga Europa porque “entre jugarla y no, todo el mundo quiere jugarla”, pero recordó que “se vuelve tarde porque el aeropuerto está lejos” de Razgrad, donde se disputa el partido, y tras una “semana de desgaste, hay que viajar el sábado a San Sebastian”.

Este trasiego está influyendo en los problemas físicos de algunos jugadores béticos, ya que “a más partidos, más lesiones”, pero Manuel Pellegrini dijo que no le “gusta poner excusas y para eso se forman planteles con 25 jugadores”, que en el caso del Betis tiene “un compromiso total con la institución y el cuerpo técnico”.