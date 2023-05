No renovará con el Athletic… ¡para jugar en la Real Sociedad!

Al igual que sucediera en su día con Álex Remiro, Mikel Goti, máximo goleador del filial del Athletic, no renovará con el conjunto vasco, para jugar en la Real Sociedad a partir de la próxima temporada.

El mediapunta de 20 años se despide así del equipo rojiblanco, con el que esta campaña ha anotado 5 goles y repartido 4 asistencias en la 2ª RFEF. Si Mikel Goti no ha renovado con el Athletic ha sido por la poca bola que le ha dado Ernesto Valverde en comparación con la que le dio Marcelino García Toral. En el presente curso sólo ha participado en un entrenamiento del primer equipo, mientras que la Real Sociedad le ha prometido que alternará sesiones de entrenamiento con el primer equipo con partidos con su filial, al que reforzará en un principio según El Chiringuito.

Mikel Goti podría tener más protagonismo en la Real Sociedad si Kubo sale del equipo

Kubo tiene una cláusula de 70 millones de euros con la Real Sociedad, aunque el Real Madrid, al conservar el cincuenta por ciento de sus derechos, podría repescarle por la mitad. Cuestionado al respecto, Kubo señaló en Movistar: «El año que viene voy a ser 100% txuri urdin». Preguntado por Carlo Ancelotti, el nipón manifestó: «No ha hablado conmigo y yo personalmente tenía miedo que la gente de la Real no me quisiera para el año que viene, pero sí me quiere y estoy muy contento». No obstante, según ha trascendido, el Nápoles está muy interesado en hacerse con los servicios de Kubo. De cerrar su fichaje, Mikel Goti podría tener un mayor protagonismo en la Real Sociedad.