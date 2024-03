Ultimátum de Brahim a España: Pone una condición para no ir con Marruecos

Brahim Díaz quiere jugar con España pero no está dispuesto a esperar indefinidamente la llamada de Luis de la Fuente. El atacante de 24 años del Real Madrid considera que ha hecho méritos suficientes para ser convocado con la Selección esta temporada, es por eso por lo que espera ser llamado para los amistosos que la Roja disputará contra Colombia el próximo 22 de marzo y ante Brasil el próximo 26 de marzo. De no ser así, Brahim Díaz ha tramitado los papeles para poder ser convocado con Marruecos.

Así lo desvela el diario AS, que señala que el malagueño, cuyo padre es de ascendencia marroquí, no quiere cerrarse ninguna puerta. Por otro lado, Brahim Díaz no ha recibido llamada alguna de Luis de la Fuente diciéndole que cuenta con él como sí ha hecho con otros futbolistas en su situación. No obstante, sí fue llamado en su día por el seleccionador riojano para jugar con la Sub-21.

La respuesta de Luis de la Fuente al ultimátum de Brahim Díaz

Para que Brahim Diaz pueda ser convocado por Marruecos aún faltan algunos flecos que resolver. Sobre esta posibilidad, que también tienen sobre la mesa otros futbolistas, Luis de la Fuente comentó en Onda Cero: “El que quiera venir a la selección española tiene que venir con total y absoluto convencimiento. No valen chantajes, que si no me llevas me voy a otro sitio. Pues te vas”.

La última vez que el seleccionador habló del caso puntual de Brahim Díaz fue el pasado mes de febrero y dijo: “Brahim tiene todas las opciones de venir con la selección española como ha tenido hasta ahora. Nunca ha estado apartado de las opciones de estar en la Selección. Es un muy buen jugador, es muy importante y lo conozco muy bien. Está muy bien valorado en su club y en esta casa. Deseo que siga manteniendo ese nivel. Es muy bueno para ellos, para su club y para nosotros”.