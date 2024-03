¿España o Nigeria?: Samu Omorodion deja clara su decisión

El Atlético de Madrid lo tuvo claro tras sufrir en sus propias carnes a Samu Omorodion en el que fue su debut en Primera División. Tenía que atarle cuanto antes y así lo hizo pagando su cláusula de rescisión al Granada aunque acto seguido le cedió al Alavés. Sin embargo España aún no ha tenido a bien convocar al delantero de 19 años, como sí lo hizo con Lamine Yamal para evitar que se decantase por Marruecos, pese a que Samu Omorodion también puede ser convocado por Nigeria.

Y no sólo para evitar que se decante por Nigeria, es que Samu Omorodion está haciendo méritos para ser convocado con España. Con 9 goles en 26 partidos, Samu Omorodion, que nació en Melilla, es uno de los máximos goleadores nacionales de LaLiga EA Sports.

Samu Omorodion quiere jugar los juegos Olímpicos con España

Por suerte para España, el atacante tiene clara su decisión y, a la espera de ser llamado por Luis de la Fuente, sueña con estar con ‘la Roja’ en los Juegos Olímpicos de París este verano. “Siempre lo he tenido claro, la verdad. España ha sido quien ha demostrado ese interés por mí y me han transmitido mucha confianza.Y sí, la verdad es que he pensado alguna vez en los JJOO de París. Ojalá llevarnos la medalla a España”, dijo Samu Omorodion al ser cuestionado por Nigeria en Radio MARCA.

Otra cosa que dejó clara el delantero en su entrevista es dónde quiere jugar la próxima temporada. “No he hablado con el Atlético de Madrid. Sí que hablo mucho con Andrea Berta, que se preocupa mucho por mí. Le he dicho a mi agente que mi sueño y mi objetivo es jugar en el Atlético de Madrid la temporada que viene. Que tenga que pasar lo que tenga que pasar pero yo sólo tengo en mente jugar en el Atlético de Madrid”, finalizó Samu Omorodión.