Las opciones de Messi de llegar al debut del Barcelona en Liga en San Mamés

Se mostró contento Ernesto Valverde del último partido de pretemporada del Barcelona, en el que golearon al Nápoles (0-4) y marcaron gol todas sus estrellas, incluido Griezmann. "Nuestros goleadores han marcado y el equilibrio entre defensa y ataque ha estado muy bien", indicó el entrenador. Claro que entre las estrellas faltaba la más brillante, Leo Messi, con el que no ha podido contar en toda la pretemporada: el primer día en el que se entrenó, se lesionó. La Liga empieza el viernes para los azulgrana. Queda muy poco tiempo y probablemente el Barça tenga que arrancar el campeonato sin su gran referencia. "Me encantaría que estuviera de vacaciones. Si no ha venido aquí es porque está lesionado. Veo difícil que lo recuperemos para el viernes cuando nos enfrentemos al Athlétic", desveló Valverde. "Sigue con el proceso de recuperación y no estoy seguro de que pueda estar en el inicio de Liga", insistió.

La zona en la que se lesionó el argentino, el sóleo, en su caso de la pierna derecha, es traicionera. Es un músculo que está justo por debajo del gemelo, algo escondido, y como explica el doctor Ripoll, de la clínica Ripoll y De Prado, centro que cuenta con el certificado de excelencia de la FIFA, engaña. "Es una lesión que normalmente no demuestra la gravedad que tiene y el futbolista en dos o tres días cree que puede jugar y que ya la ha superado", asegura el médico. Y es entonces cuando la gravedad puede ir en aumento si juega antes de tiempo. De ahí que con Messi vayan a arriesgar lo mínimo en San Mamés. Y más viendo el nivel que ha mostrado en el último encuentro su trío de atacantes. Cuando esté Messi, Valverde tendrá un "problema" porque no caben los cuatro: Leo, Dembélé, Luis Suárez y Griezmann. "Los problemas serían no tenerlos. Si no los tuviera, sí tendría un problema. Si los tengo ya sólo es una cuestión matemática y de poner 11 en el campo", asegura el técnico.