Lección de Zverev, rival de Alcaraz en cuartos: paró su partido porque un aficionado gritó una famosa frase de Hitler

El Alexander Zverev-Yannick Sinner de octavos de final ha sido hasta ahora el partido del torneo. Cinco sets y casi cinco horas hasta que el alemán acabó con el italiano. Uno de los momentos críticos del partido se vivió en el comienzo del cuarto set cuando un aficionado gritó desde la grada de la Arthur Ashe: "Deutschland über alles" (Alemania por encima de todo). La frase es una de las más conocidas que pronunció Adolf Hitler. Zverev, nacido en Hamburgo, paró el partido de inmediato y se dirigió al juez de silla. "Acaba de decir las palabras más famosas de Hitler. esto es inaceptable. Es increíble", comentó el germano. El árbitro identificó de inmediato al seguidor, que fue invitado a abandonar la central por los miembros de la seguridad del torneo mientras el resto de la grada le abucheaba.

Zverev impidió la reedición del dramático Alcaraz-Sinner del curso pasado. El alemán, que tuvo que lidiar con problemas físicos y de agotamiento, superó al italiano, con calambres y también claras muestras de fatiga, por 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 y 6-3 tras cuatro horas y 41 minutos que colocó a los dos al límite de sus fuerzas. El duelo fue una montaña rusa que acabó pasada la 01:30 de la madrugada.

"Ha sido mi partido más largo aquí... Supongo que puedo decir que estoy de vuelta", ironizó Zverev nada más terminar su encuentro. "Esto es para lo que vivo. Esto es lo que me encanta hacer. Me encantaría jugar partidos más cortos, eso por supuesto... Pero el año pasado cuando no podía jugar, esto era exactamente lo que echaba de menos: jugar hasta la 1:30 frente a un Arthur Ashe Stadium lleno. No hay nada mejor", aseguró.

El de Hamburgo tuvo un 2022 muy desafortunado ya que se lesionó en el tobillo en Roland Garros y se perdió el resto del año.

Cuestionado sobre su duelo contra Alcaraz, Zverev sonrió admitiendo que tendrá que recuperarse cuanto antes pero quiso lanzar un mensaje: "Estoy aquí para jugar". Alcaraz y Zverev se han medido en cinco ocasiones con tres triunfos para el alemán y dos para el murciano. En el último precedente, en el Masters 1.000 de Madrid este curso, Alcaraz se impuso por 6-1 y 6-2. "Hemos jugado grandes partidos. Está jugando realmente bien. Este año está encontrando su mejor nivel de nuevo", afirmó Alcaraz sobre Zverev. El de Hamburgo ya sabe lo que es jugar una final en US Open. En 2020 cayó en el partido definitivo ante el austriaco Dominic Thiem.