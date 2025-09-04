Un legendario tenista ganador de 11 'Grand Slam' revela que sufre cáncer de próstata

Björn Borg, leyenda sueca del tenis de 69 años, desvela en su autobiografía Heartbeats, que saldrá a la venta el 23 de septiembre en Estados Unidos y otros países, que le diagnosticaron cáncer de próstata y que tuvo que someterse a una operación para extirpar la glándula por el avance de la enfermedad.

El libro, coescrito junto a su esposa Patricia, está concebido como un relato sincero y revelador sobre su vida, incluyendo el auge meteórico de su carrera, la sorprendente retirada a los 26 años, sus 11 títulos de Grand Slam, la famosa rivalidad con John McEnroe y su complicada relación con la fama.

Un viaje más allá del deporte

Aunque siempre ha sido muy celoso de su vida privada, Borg decidió compartir este episodio tan delicado en su libro. En Heartbeats explica que el cáncer se encontraba en una fase avanzada y que no tuvo más opción que pasar por el quirófano. La noticia apareció primero en la edición italiana de Amazon y después fue confirmada por varios medios suecos e italianos.

La autobiografía se presenta como un relato sincero y completo: además de su lucha contra la enfermedad, aborda las razones de su retirada temprana, su fugaz regreso a las pistas y las dificultades que afrontó en los años de mayor fama.

El anuncio ha causado un gran impacto en el mundo del deporte. Borg, icono indiscutible del tenis de los años 70 y 80, vuelve a ocupar titulares por una cuestión muy personal, recordando que incluso las mayores leyendas pueden enfrentarse a retos universales como la enfermedad.