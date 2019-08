Lo que opina Fernando Alonso de Vettel

Después del último Gran Premio de Fórmula-1, en Hungría, Fernando Alonso alabó las actuaciones de Hamilton y Verstappen. Después, a ellos dos y a Vettel, que terminó tercero, les preguntaron sobre los rumores que hay en Italia de una posible vuelta del español a la F-1. Se montó una conversación entre los tres pilotos y Vettel dijo: "No me importa, no sé por qué... no creo que yo le haya gustado nunca. No creo que tuviéramos una... No me importa lo que haga. Le respeto por lo que logró y por lo que puede hacer en pista. Imagino que está aburrido si tiene tiempo para escribir estas cosas. Así que si vuelve, no me importa". El asturiano le contestó en un encuentro que tuvo con los aficionados a través de sus redes sociales. "Sí. ¡Lo escuché! No es para nada verdad. Siempre nos hemos respetado y tenemos una relación muy cordial. Me sabe mal que piense así. Supongo que es más el momento de la rueda de prensa, la situación... Pero repito que todo lo contrario", fue lo que dijo el español.

Respecto a sus próximos retos, Alonso aseguró que el desafío que tiene por delante "exigirá lo mejor" de él, pero no desveló qué es. Sí dejó claro que volver a la Fórmula-1 no es una prioridad ahora mismo, ya que en esa competición ya ha cumplido "todos sus sueños y más".