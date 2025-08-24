Mario Ortiz, experto en nutrición: "Este alimento de Mercadona te ayudará en la etapa de pérdida de grasa"

El interés por una alimentación más saludable y accesible ha impulsado la búsqueda de productos que, sin grandes desembolsos, aporten un valor nutricional considerable. En este contexto, un alimento de origen vegetal está ganando terreno en los lineales de los supermercados españoles, convirtiéndose en una alternativa para quienes cuidan su dieta.

Se trata del edamame, una legumbre que, hasta hace no mucho, era más propia de la cocina asiática especializada. Sin embargo, su presencia se ha normalizado en grandes superficies como Mercadona, ofreciendo una opción práctica y rápida para el consumo diario. Este producto congelado se ha posicionado como un "básico fitness" por sus propiedades.

En este sentido, Mario Ortiz, un reconocido asesor nutricional, ha puesto de manifiesto las cualidades de este alimento. Según Ortiz, el edamame es un buen aliado en la estrategia para la pérdida de grasa saludable, gracias a su composición. Su recomendación se centra en el importante aporte de proteínas vegetales y fibra que contiene.

El edamame: valor nutricional y accesibilidad

Este alimento se comercializa en Mercadona en vainas de soja jóvenes, en packs de medio kilogramo. Su precio lo convierte en una opción muy asequible, ya que un envase puede adquirirse por tan solo 1,73 euros, lo que subraya su conveniencia económica.

Asimismo, la presencia de una considerable cantidad de fibra en el edamame contribuye de forma efectiva a prolongar la sensación de saciedad. Este efecto es esencial para el control del apetito y la gestión del peso, ayudando a evitar el picoteo entre horas con opciones menos saludables.

Por otro lado, su facilidad de preparación y versatilidad lo hacen un ingrediente adaptable a múltiples elaboraciones. Puede incorporarse a ensaladas frescas, utilizarse en salteados de verduras o consumirse simplemente hervido como tentempié, ofreciendo una amplia gama de posibilidades culinarias.

La irrupción del edamame en la cesta de la compra habitual, respaldada por la opinión de expertos como Mario Ortiz, demuestra cómo es posible integrar hábitos saludables sin que ello suponga un gasto elevado o una complejidad excesiva. Este producto se postula como una solución práctica y efectiva para el bienestar general. Los precios y ofertas mencionados en esta información fueron actualizados a fecha de 5 de agosto de 2025.