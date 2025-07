Luis Enrique arremete contra la leche: “Esto es otra mierda pincha´en un palo”

Luis Enrique vuelve a ser noticia, pero esta vez no por sus decisiones tácticas ni por sus ruedas de prensa. En el documental "Luis Enrique, no tenéis ni puta idea", estrenado por Movistar Plus+, el actual entrenador del Paris Saint-Germain despliega su ya habitual tono directo para abordar un tema inesperado: el consumo de leche en adultos. Y lo hace con una afirmación que ha hecho saltar las alarmas en redes sociales: “En mi casa no se toma leche”, sentencia, tras calificarla sin rodeos como “matarratas”.

En una escena grabada en la cocina de su hogar, Luis Enrique reflexiona sobre la costumbre, tan arraigada en muchas culturas, de seguir tomando leche tras la infancia. “¿Desde cuándo un animal toma leche después de destetarse?”, se pregunta, dejando clara su postura crítica hacia un producto que, para él, carece de lógica evolutiva.

Leche, bebidas vegetales y una nevera sin indulgencias

Lejos de limitarse a una crítica teórica, el técnico abre su nevera ante las cámaras. En ella no hay leche, pero sí una bebida vegetal de avena con almendra, a la que tampoco concede su aprobación. “Esto es otra mierda pinchada en un palo”, afirma entre risas, reafirmando su preferencia por el café solo. Ni lácteos ni sustitutivos, en su dieta, ninguno de estos productos tiene cabida.

Sin embargo, el momento más irónico del documental llega cuando Luis Enrique decide preparar un café con leche para otra persona. Lo hace mientras mantiene su tono sarcástico: “Ala, ahí le meto matarratas”, suelta con naturalidad. Una declaración que mezcla humor, contradicción y crítica en una sola frase, y que ha sido uno de los fragmentos más comentados del programa.

Redes sociales encendidas contra Luis Enrique

Como suele ocurrir con las declaraciones de Luis Enrique, la polémica no tardó en trasladarse a las plataformas sociales. Algunos usuarios aplauden su postura y aprovechan para debatir sobre los efectos de los lácteos en la edad adulta. Otros, en cambio, critican su tono despectivo y cuestionan que un personaje público con tanta visibilidad emita opiniones tan rotundas sin respaldo científico explícito.

Aunque el rechazo al consumo de leche en adultos no es nuevo diversos nutricionistas han debatido sobre su conveniencia, especialmente en personas intolerantes a la lactosa, las palabras de Luis Enrique reabren la conversación desde un lugar poco habitual, el del fútbol de élite.

FIFA Club World Cup - Paris Saint-Germain vs Bayern Munich DPA vía Europa Press Europa Press

Un estilo inconfundible el del técnico del PSG

Más allá del contenido de sus declaraciones, lo que vuelve a quedar claro es que Luis Enrique no se anda con rodeos. Fiel a su estilo, habla sin filtros, ya sea sobre un esquema de juego, una convocatoria o el contenido de su despensa. Su naturalidad puede resultar incómoda, pero también genera debate y visibilidad, incluso sobre cuestiones aparentemente alejadas del mundo deportivo.