¡Luis Suárez medita retirarse!

Luis Suárez puede poner punto y final a su gran carrera. Tal y como informó tanto GZH como Globoesporte, el delantero ya comunicó a Grêmio de Porto Alegre, su intención de retirarse en las próximas semanas debido a los dolores que sufre en su rodilla derecha a causa de una artrosis. La pregunta es si Luis Suárez volverá a jugar algún partido con Grêmio.

"Luis Suárez informó a la dirección de Grêmio de que quiere retirarse. El jugador se queja de dolor en una rodilla y ya dio los primeros pasos para retirarse. El cuerpo técnico ya está al tanto del asunto. Habrá una reunión entre el jugador y la directiva en los próximos días. Grêmio ya se mueve en otros departamentos, como legal y márketing, por si se termina rompiendo el contrato con el futbolista", informan.

Otros detalles interesantes es que hay una cláusula. "Quiere incluir una cláusula. El club brasileño sea compensando económicamente si el futbolista termina jugando en otro equipo".

Hay que recordar que el exjugador del Barcelona se incorporó a Grêmio en el pasado mes de enero y tiene contrato hasta 2024. En un total de 26 encuentros marcó 14 goles y ha repartido ocho asistencias. Durante su última etapa en el Atlético de Madrid dejó claro que su olfato goleador no tiene fecha de caducidad. Una primera temporada con 13 tantos en 45 encuentros y una segunda con 21 dianas en 38. Su relación con Simeone no terminó del todo bien, pero ambas partes quisieron mantener silencio al igual que sucedió con otros casos como el de Diego Costa y Fernando Torres. Respecto al FC Barcelona, su adiós estuvo rodeado de polémica por la decisión de la directiva de no renovarle. Pese a contar con el apoyo de toda la plantilla, finalmente Suárez tuvo que salir. Sus seis temporadas con un pico goleador de 59 tantos en la 2015-16. Sus números más bajos fueron los de la campaña 2019-20 con 21 tantos.