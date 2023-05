El Madrid en Belgrado y la amenaza de los "Sepultureros"

El Partizán de Belgrado disputa sus partidos como local en el Stark Arena. Un pabellón con capacidad para 20.000 espectadores y que «en muchos partidos se nos ha quedado pequeño porque hemos tenido peticiones de 30.000 y 40.000 entradas», aseguraba Zoran Savic, el mánager general del club, a LA RAZÓN antes de comenzar la serie con el Real Madrid que los serbios dominan por 2-0.

El director del Stark Arena es Goran Grbovic, una de las muchas leyendas del baloncesto en los Balcanes. En su etapa como jugador, como internacional de la selección plavi, Grbovic es recordado por una multitudinaria pelea en el Eurobasket del 83 en un Italia-Yugoslavia. El entonces alero plavi propinó un puñetazo a Dino Meneghin. El pívot transalpino se fue a por él y Grbovic no tuvo mejor idea que amenazarle con unas tijeras que cogió de la bolsa de masajistas de su selección. La intervención de la policía acabó con aquel disparate y años después, en un homenaje a Sasha Djordjevic, Grbovic regaló unas tijeras a Meneghin. Grbovic ha sido uno de los personajes vinculados al Partizán que ha hecho un llamamiento a la calma antes del tercer partido con el Madrid: «Si hay un incidente, un objeto vuela en la cancha o alguien sale herido, todas las gradas se vaciarán en 45 minutos y el cuarto partido se jugará sin público. Así pues, sé listo. Sea inteligente. Todos los partidos de los playoffs están vigilados, pero este estará bajo un microscopio».

Zeljko Obradovic, el técnico local, no se ha cansado de mandar mensajes después de los bochornosos incidentes del segundo partido. «Desde ya voy a intentar calmar a toda la gente en Belgrado». El presidente del club serbio, Ostoja Mijailovic, apuntaba en la misma dirección: «A pesar de la desagradable situación, recibiremos al Real de forma amistosa. Nuestra arma más fuerte, además de la brillante generación de los chicos, son nuestros hinchas. Recibamos todos al equipo del Real de forma señorial».

Ese recibimiento incluirá unas medidas excepcionales de seguridad. Un autobús recogerá a la delegación del Real Madrid en el aparcamiento de aeronaves del aeropuerto Nikola Tesla, para evitar el acceso a la terminal y el contacto con el público. La expedición contará con una importante escolta policial durante los desplazamientos del equipo y habrá seguridad en los alrededores del hotel durante todo el día. También en el pabellón el perímetro de seguridad del equipo será mayor de lo habitual.

Y es que existe el temor de que los «Grobari», los «Sepultureros», la facción ultra del Partizán se convierta en protagonista antes, durante y después del partido. «Mi smo Grobari, Najjaci smo, najjaci!» («Somos los Grobari, los más duros») es su grito de guerra y como el equipo de fútbol no pasa por su mejor momento se teme que conviertan la Euroliga en su particular escaparate.

El Madrid llegó a Belgrado a última hora de la tarde de ayer. El equipo recupera a Edy Tavares para el tercer partido con la confianza de que las molestias en la rodilla izquierda no reaparezcan. Sin Yabusele, sancionado por cinco partidos, y sin Deck, con un partido de castigo, Chus Mateo ha reclamado unidad a su plantilla para poder prolongar la serie y ha lamentado el calendario. «El Partizán no ha tenido ningún partido en medio del playoff. Nosotros hemos tenido al Zaragoza y si lográsemos llegar al quinto tendríamos al Unicaja el domingo. Ahí lo dejo». El Partizán no contará con Punter ni Lessort, aunque puede recuperar a Exum.

Cuartos de final

A. Fenerbahçe, 1-Olympiacos, 1; (79-68; 78-82; día 3, 19:45; día 5, 19:45 y día 9, ¿?)

B. Maccabi, 1-Mónaco, 1 (67-79; 86-74; día 2, 20:05; día 4, 20:05 y día 9, ¿?)

C. Zalgiris, 0-Barcelona, 2 (91-69; 89-81; día 3, 19:00; día 5, 19:00 y día 9, ¿?)

D. Partizán, 2-Real Madrid, 0 (87-89; 80-95; día 2, 20:30; día 4, 20:30 y día 9, ¿?)

Final Four Kaunas (19-21 mayo)

Semifinales: ganador A-B y ganador C-D. (Dazn)