Marc Márquez ficha por Gresini Ducati para 2024

Nuevas y buenas noticias para Marc Márquez. El español correrá con una Ducati, la del Gresini Ducati en 2024. El pasado cuatro de octubre, Honda anunció que el ocho veces campeón del mundo dejaba su marca. "Estoy encantado con este nuevo reto. No ha sido una decisión fácil porque suponía un gran cambio en todos los aspectos. A veces en la vida es necesario salir de la zona de confort y ponerse a prueba para continuar creciendo. Por lo que respecta al cambio de moto, sé que tendré que adaptar muchas cosas a mi estilo de pilotaje y no será fácil. Pero estoy convencido de que el equipo Gresini me ayudará mucho. No veo la hora de conocer al equipo y empezar a trabajar con todos ellos. Quiero dar las gracias a Nadia, Carlo y Michele por la confianza y el respeto que me han mostrado", dijo el piloto.

Nadia Padovani, la propietaria del Gresini Team, también habló al respecto. "Es un momento histórico para Gresini Racing. El hecho de que Marc Márquez hay elegido correr con nosotros la próxima temporada es absolutamente fantástico y estoy muy feliz de poder hacerlo oficial. En menos de una temporada, nos acercamos a su hermano y ahora damos la bienvenida a Marc de la misma manera. Estamos seguros de que tiene todo el potencial para ser competitivo con la GP23 desde el principio. Al final, dar las gracias a Fabio Di Giannantonio por su profesionalidad y desearle lo mejor para lo próximo que le llegue en su carrera", afirmó.

El primer contacto de Marc Márquez con la Ducati será el 28 de noviembre, esto es en el primer test de pretemporada para 2024. Ducati aportará al octocampeón del mundo una moto competitiva tras dos años malos con Honda debido a una lesión que sufrió tanto en Jerez 2020 (rotura del húmero derecho) como en Indonesia 2022 (diplopía). A falta de seis carreras, Marc quiere despedirse de la mejor manera posible. Sus seis títulos Mundiales son historia y el español quiere ampliar ese legado.