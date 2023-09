Marc Márquez descarta irse a casa

Marc Márquez se presentó el lunes por la mañana en el centro de Madrid cansado después de tres días de Gran Premio y otro de test en Misano, pero su cara seria no era sólo culpa del desgaste físico. Hay también mucho de mental en la desaparición de esa sonrisa que casi nunca le abandonaba y con la que se ponía delante de los micrófonos. «Estoy pensativo, el nuevo prototipo de 2024 no funcionó como se esperaba y, en realidad, en la práctica, fue un poco peor, pero es una moto nueva en la que se tiene que seguir investigando», lanzaba Marc en el evento organizado por Estrella Galicia, uno de sus patrocinadores principales.

La convocatoria no era para anunciar nada definitivo, así que no sirvió para confirmar su futuro a partir del próximo mes de enero. Lo que sí hizo fue bajarle los decibelios al discurso beligerante que había tenido previamente con Honda y su forma de trabaja en los últimos tiempos. «Cuando hay situaciones críticas, cualquiera busca soluciones y hay Plan A, Plan B y Plan C, tengo estos tres planes, que me los quedo para mí y tengo que pensarlo para mí, pero a día de hoy tengo contrato con Honda y mi compromiso es máximo, ya que esta marca me ha dado mucho y sigo intentando buscar solución para este proyecto. Mi compromiso sigue siendo máximo y sigo creyendo en el proyecto», insistía Márquez, que incluso llegó a decir que Honda es «el mejor sitio para triunfar en el futuro».

Esta frase podría significar que lo tiene decidido y que se queda con HRC al menos en 2024, cumpliendo el año de contrato que tiene firmado. Pero cuando se le pide que lo confirme, da marcha atrás y vuelve a lo de los tres planes, A, B y C, que no van en orden de preferencia. Lo que sí quiso aclarar es que ninguno de esos supuestos es marcharse a casa, dejarlo o tomarse un año sabático. «Ese (retirarse) sería el plan D. No, no, no. Eso no me lo planteo porque me siento motivado, con muchas ganas, con nivel y bien físicamente, me lo llegué a plantear cuando estaba mal físicamente, porque estaba sufriendo y no disfrutaba, pero ahora me encuentro bien aunque los resultados no lleguen. Disfruto de mi pasión, que es el motociclismo». No pasa por su cabeza alejarse temporalmente de la competición, ni siquiera para buscar motivación en otra modalidad como hizo Fernando Alonso.

Tiene claro que va a estar en el «paddock» de MotoGP y se da de plazo las dos próximas carreras (India y Japón) para anunciar su decisión. Siguiendo con ese discurso más «amable» con Honda, reconocía que hay tiempo para darle la vuelta al mal momento. «En seis meses da tiempo, la situación ideal sería haber probado todo lo nuevo ayer y tener un pasito con margen de mejora, pero no fue como esperábamos, tenemos que volver a empezar». Antes del test de Valencia le quedan por delante ocho carreras, siete fuera de Europa y la última en Cheste. Al preguntarle por si en alguno de ellos se ve con más opciones fue claro: «Ya voy a los circuitos sin expectativas».

Sí se mostró de acuerdo en que la organización ayudase a las marcas japonesas con concesiones en el reglamento como se hizo en el pasado con otras fábricas cuando los nipones dominaban técnicamente.