Marc Márquez se retira por lesión del Gran Premio de los Países Bajos

Marc Márquezvuelve a estar lesionado y por eso no va a correr este domingo la carrera del Gran Premio de los Países Bajos. Se ha levantado con más dolor tras la caída del sábado en la Q1 y finalmente los responsables médicos le han declarado "no apto" para salir a pista.

Así lo explicaba el propio Marc en sus redes sociales: "Hola a todos, como sabéis, no he llegado a Assen al cien por cien físicamente. Además del esguince y de la fractura del dedo, esta semana en Madrid vieron que había una costilla fracturada que me ha estado produciendo mucho dolor. Esta mañana me he levantado con mucho dolor y, tras una revisión con el equipo médico, hemos decidido no correr hoy para evitar que empeore y así poder recuperarse las siguientes semanas. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo!".

Marc llegó a Assen con una fractura en la falange del primer dedo de la mano izquierda y un fuerte golpe en el tobillo derecho. Ambas como resultado de las cinco caídas que tuvo en Alemania y que le dejaron muy dolorido. El problema en la costilla no apareció hasta unos días después y finalmente se ha revelado como el más importante. Lo explicaba en DAZN el doctor Ángel Charte, jefe médico de MotoGP: "Al volver a Madrid, tres días después de Alemania, presentaba dolor en la parrilla costal derecha, fue al hospital, se hizo unas placas que no revelaron nada anormal. En Holanda el dolor costal va aumentando. Se le hace una ecografía y apreciamos que en la segunda costilla derecha hay una pequeña fractura que le hace estar muy molesto al respirar, en algunos movimientos. Ayer tuvo una ligera caída que me dijo que no tuvo ninguna consecuencia, pero esta mañana le he visto y esa pequeña fractura ha aumentado, se ha desplazado un poco más. Esto puede afectar a la pleura y dar problemas respiratorios, así que he decidido que no salga a pista. Es una decisión médica", confirmaba.

"He dicho a los médicos que no quería correr"

Marc confirmó en DAZN que había pasado una mala noche y que se levantó tan dolorido que no quería salir a pista: "He pasado mala noche, después de la Sprint no sólo estaba triste, también con dolor y esta mañana me he levantado y he ido directo al Medical Center para decirles que no quería correr. Luego han visto que la fractura de la costilla se había desplazado un poco. Toca descanso y reposo. Este mes y medio de parón me vendrá bien en todos los aspectos", aseguraba antes de estas cinco semanas sin carreras.

Es uno de sus momentos más duros en lo personal, aunque le ayuda estar feliz en lo personal: "Ya dije el sábado que a nivel profesional es uno de mis momentos más duros, pero lo está compensando el momento personal, que es uno de los mejores, estoy tranquilo, feliz, apoyado por mi familia, por mi hermano, por mi pareja, por todo el equipo, mi manager, los que me rodean, y es ahí donde está compensando la balanza. Es lo que me da fuerza para seguir empujando y a ver si en Silverstone podemos coger una inercia distinta".

Ahora tiene tiempo para pensar en un futuro con o sin Honda.