Mcgregor se cambia de la MMA al fútbol y gana una liga amateur

Conor Mcgregor lleva fuera del octógono de la UFC casi cuatro años, y por el momento no se espera que vaya a ponerse de nuevo las guantillas. El irlandés es una de las figuras más representativas de las artes marciales mixtas, pero su carrera parece estar prácticamente acabada.

Los rumores sobrevuelan y el regreso de Conor podría ser una realidad, pero no por el momento. El irlandés tiene dos peleas más en su contrato, por lo que la posibilidad existe, pero no hay nada cerrado de cara al futuro cercano.

Sin embargo, se ha visto a un Mcgregor muy activo a través de las redes sociales, compartiendo vídeos de sus entrenamientos e imágenes jugando al fútbol. Y es que el irlandés se mantiene en forma gracias a los partidos de fútbol que disputa y parece haber encontrado otro 'hobby'.

Mcgregor, campeón de un torneo amateur de fútbol

El que fuera doble campeón de la UFC no tiene una fecha de regreso a las MMA, pero parece haber encontrado otro deporte que le da alegrías. Y es que desde hace ya un tiempo, Mcgregor creo un equipo de fútbol llamado 'Black Forge F.C.', en honor a su famoso pub en Irlanda, para competir en una liga amateur de fútbol.

Tras varias jornadas disputadas, el equipo se coronó como campeón de la UCFL derrotando al Mountview CFC por 4-3. Tras la victoria, Mcgregor no dudó en celebrar el título a través de sus redes sociales y dejando un mensaje para todos sus seguidores. "¡Eufórico y exhausto. Gané una liga realmente difícil. Ganar la liga siempre es la mayor declaración de un equipo. Muy impresionado y orgulloso. Seguimos adelante y avanzando!”, aseguraba el excampeón de la UFC vía X.

Qué es la liga UCFL

La United Churches Football League (UCFL) es una liga amateur de fútbol ubicada principalmente en Dublín, Irlanda. Fue fundada en 1948 y está afiliada a la Football Association of Ireland (FAI) a través de la Leinster Football Association.

El presidente de la UFC asegura que Mcgregor no regresará por el momento

El irlandés lleva sin pisar un octógono desde el pasado 11 de julio de 2021, cuando se fracturó el tobillo izquierdo ante Dustin Poirier. Su regreso al deporte lleva siendo una incógnita desde que se cayó del combate ante Chandler en el UFC 303. Mcgregor anunció que no podría pelear ante el estadounidense debido a una fractura, pero esta vez en el dedo del pie.

Desde entonces, las especulaciones han circulado y nada se ha concretado. Todo hacía indicar que Conor regresaría para este 2025, pero el presidente de la UFC, Dana White, ha confirmado recientemente que eso no ocurrirá por el momento.

Al ser preguntado por un periodista, el presidente de la UFC ha asegurado que Mcgregor no va a pelear pronto: "No va a pelear por ahora. No he hablado con él ni un minuto".

El irlandés, emocionado por los combates que se avecinan

Ante las noticias de las últimas semanas donde se confirmaban algunos de los combates más interesantes del año, Conor Mcgregor ha querido pronunciarse a través de sus redes sociales. El irlandés se ha mostrado sorprendido por todos los anuncios que se han producido, asegurando que se avecinan tiempos emocionantes para el deporte.

"¡Wow! ¡Vuelven de nuevo los tiempos apasionantes en la UFC! ¡Oh sí! ¡Bravo, Dana White. Nunca tuve ninguna duda!", escribía el excampeón en X.

Entre estos combates se encuentra el de Ilia Topuria y Charles Oliveira, que disputarán el cinturón del peso ligero, Kai Kara France y Pantoja, que se verán las caras con el título del peso mosca en juego, y Dricus Du Plessis contra Khamzat Chimaev, donde el sudafricano defenderá el título del peso medio ante el rival más peligroso de la división.