Mendilibar, la séptima es la primera

Seis partidos había dirigido José Luis Mendilibar en Europa. Dos en la desaparecida Intertoto con el Athletic que fueron dos derrotas contra el Cluj rumano. Y cuatro al Sevilla desde que se hizo cargo del equipo bien avanzada la temporada para salvarse del descenso con holgura y llevarlo hasta donde le corresponde en el continente, hasta la final de la Liga Europa. En el séptimo ha ganado también la séptima para el Sevilla. Por el camino, dos victorias y dos empates contra dos históricos, el Manchester United y la Juventus.

Necesitaba un entrenador vasco el Sevilla para recuperar su lugar en el mundo y un puesto en la próxima Liga de Campeones. Las dos primeras llegaron con Juande Ramos en el banquillo y después ha conseguido otras cinco con entrenadores vascos. Cada uno de un origen diferente. Emery ganó tres consecutivas y Lopetegui, la de la pandemia en 2020, la más especial de todas hasta que llegó Mendilibar a darle la vuelta a todo. «Mendi» se crió en la cantera del Athletic Club. Unai y Julen, en la de la Real Sociedad.

Cuando el entrenador ya campeón de la Liga Europa se sentó en el banquillo del Sevilla, la única preocupación del club era librarse del descenso a Segunda. La Liga Europa parecía un castigo destinado a rodar a los suplentes para que los titulares no se despistaran del objetivo principal y las lesiones no castigaran al equipo en los partidos importantes. Así consiguió sacar un empate en Old Trafford ante el Manchester United que ilusionó a todo el club y a la afición con un momento como el que vivieron en Budapest.

Con el United, que había pasado por encima del Betis en la ronda anterior, el Sevilla se cruzó en cuartos. Y las supersticiones se activaron. Siempre que el equipo había alcanzado esa ronda en la segunda competición continental, había sido campeón. Y Mendilibar y los jugadores han cumplido con la tradición. «No sé si me lo creo, nos han dado la medalla, el trofeo, parece que hemos ganado. Cuando esté de vacaciones me lo empezaré a creer», dice Mendilibar.

«Ha sido siempre el camino más difícil y terminar así creo que ninguno lo hubiéramos soñado», reconocía Monchi, el director deportivo del Sevilla, después del partido. Pero no quiso aclarar nada sobre el futuro del entrenador, el tercero que ha tenido el equipo esta temporada. «A disfrutar mañana en Sevilla, ofrecerle a nuestra afición el título y el lunes veremos», decía. «Todos sabemos lo que queremos y seguro que la decisión que tomemos será buena para todos», añadía.

El Sevilla buscó la verdad en Mendilibar después de que Sampaoli no pudiera enderezar el rumbo de una temporada que nació torcida. Un entrenador que huye del postureo, que no busca hacerse el interesante con conceptos complejos. Se apoyó en los jugadores que había conocido en Eibar, Dmitrovic, Joan Jordán y Bryan Gil. Ellos y los demás le han dado su primer título.

Los méritos son suficientes para continuar en el club, pero los dirigentes se resisten a anunciarlo. «Nosotros estamos supercontentos con él. Más que supercontentos», dice el presidente del Sevilla, Pepe Castro, que prefiere esperar al lunes. Los jugadores no dudan en decir que lo quieren a su lado la próxima temporada. Empezando por Jesús Navas, el capitán, que no duda en pedir la renovación para un entrenador que ha salvado al equipo y ha ganado un título en sólo dos meses.