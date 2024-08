El mensaje más desgarrador de la portera de la selección española: “No he estado a la altura…”

Las jugadoras de la selección española de fútbol cayeron eliminadas en los Juegos Olímpicos tras la derrota ante Brasil en las semifinales. La guardameta Cata Coll no pudo retener las lágrimas después de su mal partido. "Primero de todo quiero pedir perdón. Creo que no he estado a la altura del equipo. A veces se está arriba y otras abajo. Me ha tocado la parte mala, pero orgullosa de mi gente. Creo que han luchado hasta el final para intentar darle la vuelta. Tengo que pedir perdón a mis compañeras, hoy se me ha cerrado todo. No ha sido mi día, pero queda otro partido importante e intentaremos conseguir el bronce y ojalá sea así", dijo la meta balear.

Y es que, un error de la guardameta dio pie al primer gol de Brasil a los cinco minutos de juego. "Creo que el compañerismo en este equipo -Brasil- no existe. Duele porque, además, son compañeras de profesión. Pero ellas juegan a eso, es su juego, y no nos tenía que haber sacado del partido. Tengo que reconocer que en alguna ocasión me ha sacado. Pero ya está. El partido, personalmente es para olvidar", alegó.

"La máscara me la he quitado en el vestuario, de rabia, y ya luego ni me he acordado. Pito, pedir perdón a mis compañeras, a la afición. Hoy no he estado, es la realidad, pero nos queda un partido importante y espero poder ganarlo", explicó. España tendrá tres días antes de enfrentarse a Alemania en el duelo por el bronce. "Tenemos tres días. Esto ya está. Hoy dormiremos poco. Será un día duro, pero España está aquí, España sigue e iremos a por ese bronce. Que nadie dude que lucharemos por ello", afirmó.

"Es un momento muy difícil. No hemos estado bien, no ha sido un buen partido. El primer gol a ellas les da alas. Puede pasar, pero no hemos estado fluidas, no hemos generado ocasiones. Ellas han hecho el partido que querían y encima se encuentran con ese primer gol. Luego ya sabíamos lo que iban a hacer, perder tiempo y fingir lesiones. Y cuando te permiten hacer eso te va rompiendo el ritmo de partido, desesperando un poquito y acaba así", dijo la jugadora del Barcelona.

"La competición es en muy pocos días y exige mucho a nivel físico ya lo sabíamos. Para ellas también. Es normal no estar lo más fresca posible, pero el equipo estaba bien. Hemos hecho algunas cosas buenas, pero hemos permitido que nos llegaran muchas veces. Ha habido muchos errores, hemos generado muy poquito. Y, encima, dos contraataques y dos errores, remontar cuatro goles en una semifinal es muy difícil", aseguró.

"Ya sé que os gusta buscar culpables. Aquí perdemos y ganamos juntas. Ha habido errores de todo tipo y también cosas bien hechas. Hoy toca perder, hay que saber perder. Frustra jugar contra unas reglas pocos deportivas, pero lo que está en nuestra mano es jugar al fútbol y hacer las cosas bien, y es dónde tenemos que poner el foco", repitió.

Jenni Hermoso, que volvió a jugar como titular ante Brasil, no quitó hierro a la derrota, pero quiso poner paños húmedos en la herida aún caliente. "¿A qué le llamamos fracaso? En esta vida no vas a conseguir todo lo que te propones. El fútbol es así, un día estás arriba y otro abajo. Intentas dar el máximo, pero no hemos estado bien. No sé que tanto necesitamos entrenar muchas cosas, porque hoy no hemos estado en unas semifinales, que era tener una medalla asegurada; un sueño del que estábamos tan cerquita y hoy estamos 50-50", expuso la madrileña. "Lo que quiere toda jugadora es jugar e intento dar el máximo siempre que juego. Hoy he completado el partido, no ha salido bien y estoy jodida porque el equipo no ha ganado, pero hemos tenido un año muy bonito y no acaba hoy", añadió.

"Esta noche a digerirlo, a reposar todo y quedan dos días para un partido en el que no podemos cometer los errores que hemos tenido hoy. Es otro partido y seguimos luchando por algo muy bonito, para una medalla de bronce que es muy difícil conseguirla", sentenció.