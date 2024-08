Piden la cabeza de Montse Tomé por lo que hizo con Alexia Putellas en las semifinales de los Juegos

La selección española femenina de fútbol perdió (4-2) ante Brasil este martes en semifinales de los Juegos de Paris 2024, despertando con estrépito del sueño de competir por el oro en su primera participación olímpica tras un mal partido en el Vélodrome (Marsella). La campeona del mundo y de la Liga de Naciones se quedó a las puertas de la final y, aunque tendrá el consuelo de pelear por el bronce contra Alemania, lo hizo rindiendo muy lejos de su nivel. Brasil, que buscará el oro ante Estados Unidos, fue mejor y castigó los errores atrás de las de Montse Tomé.

Una derrota que ha colocado a la seleccionadora en el disparadero y su nombre como trending topic en "X". Los aficionados no entienden la suplencia de Alexia Putellas y ya son muchos los que consideran que no debe seguir en el banquillo de la Selección Española.

El debate de Jenni y Alexia

Montse Tomé decidió dejar en el banquillo a Alexia Putellas y puso en el once a Jenni Hermoso. Putellas salió en la recta final del choque cuando el marcador ya iba 3-0 a favor de las cariocas y en los minutos que jugó fue una de las mejores del equipo, por ello, nadie entendió que no estuviera en el once. Tras el encuentro, Tomé intentó sin éxito justificar lo inexplicable: "Creo que por dentro estábamos bien. Alexia, por supuesto, aporta y ha aportado al equipo. Otros días le ha tocado a otras jugadoras. Todas no pueden entrar".

También fue preguntada por la posibilidad de Putellas y Hermoso puedan jugar juntas en el equipo y así respondía en El Partidazo de COPE: "Cuando elegimos el plan de partido siempre lo elegimos para ganar. En el centro campo estaban Tere, Jenni y Aitana gente de garantía. Tenemos alternativas y hoy hemos apostado por esto y las que han entrado después han intentando de cambiar la dinámica", señaló y al ser de nuevo cuestionada sobre esa idea, Tomé reconoció que ambas "cuando han tenido minutos lo han hecho bien, pueden jugar juntas, pero todo lo que hemos elegido ha sido para ganar y cuando no sale se cuestiona más".

Pero sus explicaciones, como tampoco lo fueron cuando Jenni Hermoso se quejó de no tener minutos, no han calmado a unos aficionados que la piden si tapujos su cabeza en redes sociales.

Las redes estallan contra Tomé

"Brasil humilla a la campeona del mundo. Todavía hay cosas raras dentro de la selección española de fútbol femenino. Montse Tomé debe dimitir", "Erró completamente en su planteamiento, empeoró al equipo con los cambios y dejó en el banquillo a Alexia Putellas hasta el minuto 78. Montse Tomé no hizo nada bien pero está a tiempo de hacerlo, saliendo a rueda de prensa y presentando su dimisión" o "Montse Tomé, enemiga numero 1 de España. Nadie la quiere como entrenadora. Si España ha llegado hasta donde ha llegado ha sido gracias a la calidad de las jugadoras.

Por el bien de ellas, que se vaya ya", son algunos de los indignados comentarios que inundan "X".

También hay quiénes no olvidan lo ocurrido con Jorge Vilda y ven en los pocos minutos de Jenni Hermoso y lo ocurrido con Alexia Putellas la consecuencia del plante de las 15 antes del Mundial. "¿Por qué la RFEF y Montse Tomé siguen teniendo en la lista negra a Alexia Putellas, Jenni Hermoso y parte de las 15 que se plantaron ante Vilda?, ¿Por qué siguen vengándose, disciplinando a unas jugadoras que son TOP mundiales y decisivas?" o "Vilda era basura pero al menos las dejaba jugar juntas", son algunos de los mensajes que han generado un agrio debate en redes.

Ahora, La Roja deberá cambiar el chip si quiere tener la posibilidad de llevarse el bronce ante Alemania.