El mensaje más lúcido contra Sánchez y la amnistía de un periodista deportivo

La tensión ha aumentado esta tarde en el centro de Madrid (y también en otras zonas de España) donde muchas personas se han manifestado por segundo día consecutivo frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz para mostrar su rechazo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a su intención de conceder la amnistía a los líderes independentistas catalanes.

Los manifestantes, que portaban banderas españolas y pancartas con lemas como "¡Contra la amnistía y el golpe de Sánchez!", "¡España no se rinde!" o "¡Sánchez traidor!", han coreado consignas contra el Gobierno, el independentismo y los partidos que negocian con ellos, como el PSOE, Podemos o ERC. La Policía Nacional ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad para evitar que los manifestantes accedieran al perímetro más próximo a la sede socialista, equipada con cascos desde el primer momento, ha procedido a cortar el acceso en la calle Ferraz, Buen Suceso y parte de Marqués Urquijo, las calles del centro de Madrid cercanas a la sede.

Como este lunes, los manifestantes han lanzado insultos contra la Policía Nacional tachándoles de "cobardes" frente a las vallas de protección que estaban dispuestas, y gritando "contra los moros no tenéis cojones", al tiempo que les han animado a apoyar la protesta. En primera línea de la congregación y separados por vallas de la Policía Nacional, los manifestantes han mostrado una gran pancarta en la que se leía "España no paga a traidores. Amnistía no" o "la Constitución destruye la nación" escrita en una bandera de España.

Después, una parte de los manifestantes ha decidido marchar por la Gran Via hacia el Congreso, donde la Policía ha vuelto a poner un perímetro de seguridad.

La manifestación se produce en un momento clave para la investidura de Sánchez, que depende del apoyo de los partidos independentistas catalanes, que exigen la amnistía como condición para facilitar su reelección. Los convocantes de la protesta seguirán movilizándose en los próximos días para impedir que Sánchez consuma lo que consideran una "traición" a España y a la Constitución.

Este asunto político es el que ocupa casi todas las conversaciones de los españoles, de todos los sectores. Así el periodista deportivo Tomás Guasch, de la Cope, y muy identificado con el anti nacionalista catalán ha escrito un clarividente mensaje en las redes acerca de lo que piensa de los movimientos de Pedro Sánchez: "Quícir. Si los siete votos dependieran de mandar a la cárcel a los ahora aministiables, estaban todos rumbo a Alcatraz".

En Madrid, la manifestación han continuado por la Gran Vía custodiada en todo momento por la Policía Nacional al frente con constantes advertencias entre los manifestantes de "no se toca a la Policía". Pasados unos minutos ha llegado a la plaza de Neptuno, donde un vallado policial les ha impedido el acceso a la Carrera de San Jerónimo.