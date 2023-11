En directo: los manifestantes contra la amnistía se dividen y un grupo se dirige hacia el Congreso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este martes que no justifica "ningún tipo de actuación violenta" en la calle Ferraz, donde se han producido en los últimos días concentraciones contra la amnistía, aunque cree que "la infinita mayoría de manifestantes también actuaron de manera pacífica" durante el día de ayer.

"Todo se tiene que hacer dentro de la ley en relación con lo que son las concentraciones, de eso no cabe ninguna duda. Pero a mí me parece asombroso que el objeto de debate esté siendo el Partido Popular y no esté siendo lo que es el PSOE, lo que está pasando en España en estos momentos y, por tanto, que la amenaza para la democracia sea que ayer haya una concentración en Ferraz y unos cuantos descerebrados puedan gritar una serie de cosas, que no debe confundir con la mayoría de las personas que fueron a Ferraz", ha defendido el alcalde.