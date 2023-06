El mensaje de Rafa Nadal en cuanto Djokovic ha ganado Roland Garros

Djokovic es historia del tenis. Ahora mismo no hay nadie como él, ni Federer ni Nadal ni Alcaraz. Nadie llega a sus 23 Grand Slams tras ganar a Ruud en Roland Garros y recuperar el número 1 del mundo en detrimento del también español Carlos Alcaraz.

El jugador de Belgrado levantó por tercera vez la corona en París, tras derrotar al noruego Casper Ruud, que perdió, 7-6(1), 6-3 y 7-5 en 3 horas y 13 minutos, su segunda final consecutiva en la tierra batida francesa y la tercera de su carrera en Grand Slam. El escandinavo, cuarto del ránking, solo inquietó al serbio en el primer set, pero tras perderlo en el juego de desempate sucumbió a la potencia de su rival.

Autor de una temporada irregular, el serbio demostró que en Grand Slam su nivel crece, se apuntó el segundo grande del año, tras el Abierto de Australia, encadena 21 triunfos consecutivos en esos torneos donde no pierde desde los cuartos de final de Roland Garros del año pasado frente a Nadal. De hecho, en lo que va de década solo el mallorquín y el ruso Daniil Medvedev en la final del Abierto de Estados Unidos de 2021 han podido doblegarle en Grand Slam, donde se ha convertido en el primer hombre que gana al menos tres veces los cuatro.

A sus 36 años, Djokovic se convierte en el ganador más veterano de Roland Garros, desbancando por 18 días al Nadal del año pasado y a la espara de que el español regrese el año próximo para cerrar su carrera, ningún hombre está y a su altura. "Es una coincidencia que haya ganado el título número 23 de Grand Slam aquí en parís porque siempre ha sido el torneo más duro de ganar para mí. Siento mucha emoción”, ha dicho.

El serbio supera a Nadal en número de grandes, pero también a la alemana Steffi Graf e igualó con la estadounidense Serena Williams. Su último horizonte es la australiana Margaret Court, que consiguió 24 entre 1960 y 1973. Sin embargo, la deportividad entre los dos grandes ha superado su competitividad. Así, nada más ganar Djokovic, Nadal ha escrito en las redes su felicitación: "Muchas felicidades por este increíble logro @DjokerNole 23 es un número que hace unos años era imposible de pensar, ¡y lo has conseguido! ¡Disfrútalo con tu familia y equipo!", escribía en inglés el español.

Rafa Nadal no ha podido estar en el que es su torneo, la lesión le ha fastidiado la temporada y por eso no ha podido hacer frente a Djokovic en un territorio en el que de verdad le podía hacer daño. Alcaraz sí que parecía que podía frenarle, pero el excelente tenista español sufrió su juventud y todavía su inexperiencia. Enfrentarse a Djokovic no sólo es un reto deportivo, también exige física y mentalmente, hay que mantener la cabeza muy fría al tiempo que te entregas al máximo. Alcaraz no pudo. Ruud, en la final, intentó hacerle frente, pero se derrumbó en cuanto Djokovic sacó a lucir su fortaleza.

Ranking ATP:

1 Novak Djoković 7595

2 Carlos Alcaraz 7175

3 Daniil Medvedev 6100

4 Casper Ruud 4960

..

136 Rafa Nadal 445