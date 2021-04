La histórica hazaña de Pedro Acosta al estilo Marc Márquez y con sólo 16 años

No siempre se puede asistir al nacimiento de una estrella, así que es normal que los que ayer estaban en el circuito de Losail o mirando la carrera de Moto3 por televisión sintieran algo especial. Lo que hizo en Qatar Pedro Acosta es una de esas cosas mágicas que sólo están al alcance de unos pocos privilegiados y se quedan siempre en la memoria. Nadie había ganado una carrera desde el «pit lane» y eso consiguió este murciano de Mazarrón de sólo 16 años. En su debut en la categoría fue segundo, y ayer, tras ser condenado a salir desde la calle de boxes, remontó 22 posiciones y despertó la admiración hasta de Marc Márquez. «Pedro Acosta es bueno, muy bueno. Felicidades por la primera victoria de muchas en el mundial. ¡Bravo!», escribía el campeón, que también hizo alguna remontada de estas dimensiones cuando estaba empezando su historia.

Acosta firmó una hazaña al estilo Márquez y aunque las comparaciones siempre son difíciles y en este caso prematuras, no cabe duda de que este chico tiene algo especial y muy buena pinta. Para empezar, ya es líder del Mundial de Moto3 cuando no ha hecho nada más que llegar. «El sábado lo veía oscuro al enterarme de la penalización, pero al levantarme he creído que podíamos hacerlo», decía. Los pilotos castigados a salir desde atrás se pusieron de acuerdo para no estorbarse y fue Acosta el que lideró la remontada. Pasaron por meta en la primera vuelta a más de doce segundos del primero y poco a poco fueron recortando distancias con este murciano al frente. Y no sólo fue capaz de llegar al grupo de cabeza, sino que se puso a pelear con los de arriba y acabó llevándose la victoria, con esa autoridad de los que parecen más mayores de lo que son en realidad. Él viene de ganar la Red Bull rookies Cup y está sorprendiendo desde el primer entrenamiento en Qatar.

@37_pedroacosta es bueno, muy bueno. Felicidades por la primera victoria de muchas en el mundial! Bravo👏🏼👏🏼 #moto3 @MotoGP — Marc Márquez (@marcmarquez93) April 4, 2021

«Me han dejado hacer mi carrera y cuando he llegado arriba me he tomado dos vueltas para relajarme, porque si no era de vuelta grande u hospital», explicaba en DAZN el chico que le robó el protagonismo a los pilotos de MotoGP.

En el momento de celebrar se acordó de los que siempre han estado con él. Pedro, su asistente, que lo lleva desde la primera vez que se subió a una moto, y de su padre, fanático de Kevin Schwantz y que le ha traspasado la pasión a su hijo. «La primera moto que tuve llevaba el 34 por eso», explicaba. De hecho, en algún momento lo llamaban Kevin dentro de su equipo, una moda que ya ha pasado. Su nombre es Pedro, su apellido, Acosta, y tiene todo el futuro por delante.

Viéndolo ayer es inevitable acordarse de la remontada que Marc Márquez hizo en Estoril después de recomponer la moto a toda prisa en boxes. Uno de esos días que se recuerdan cuando el niño se hace mayor.