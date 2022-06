El indignado tuit de Aleix Espargaró: “¡No sé por qué coño doy explicaciones!”

Después de la sesión de clasificación del Gran Premio de los Países Bajos, algunos aficionados recriminaron a Aleix Espargaró que hubiese aplaudido irónicamente a Jack Miller después de una caída del piloto australiano. Otras veces, el de Aprilia se ha quejado amargamente cuando alguien ha estropeado su intento de vuelta rápida por rodar lento en la pista o tratar de buscar rueda.

Pero en este caso, no era nada de eso. Ni Miller le había estorbado, evidentemente, ni él estaba criticando nada al de Ducati, que estaba en el suelo tras su caída. Y como Aleix Espargaró no tiene pelos en la lengua y no se suele callar, apareció en Twitter y escribió un tuit muy indignado explicando lo que había sucedido.

Jamás le he recriminado nada a Jack, pobre tio encima que se habia caido! Estaba enfadado porque era la segunda bandera amarilla y he visto en la pantalla gigante que no tenia tiempo de hacer otra vuelta... Nse ni pq coño doy explicaciones, pero esta es la realidad! https://t.co/UN24sYu8J2 — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) June 25, 2022

“Jamás le he recriminado nada a Jack, pobre, encima que se había caído. Estaba enfadado porque era la segunda bandera amarilla y he visto en la pantalla gigante que ya no tenía tiempo de hacer otra vuelta”, comentaba el segundo clasificado del Mundial de MotoGP en sus redes. Una explicación clara, pero que en el mismo tiempo que la estaba haciendo ya se estaba arrepintiendo. “¡No sé por qué coño doy explicaciones, pero esta es la realidad!”, cerraba Aleix, que con los años ha intentado no saltar tan fácilmente a las provocaciones pero todavía le cuesta.

Después, del entrenamiento, en el que terminó en quinta posición, confirmó precisamente eso, que dos banderas amarillas le habían impedido hacer más vueltas buenas y no había podido mejorar su tiempo. Pero ni rastro de reproches a Jack Miller o cualquier otro piloto de la parrilla. “Esperaba luchar por la primera fila, que sería algo mejor para la carrera, pero no ha dependido mucho de mí. He pillado dos banderas amarillas y cuando las enseñan estás obligado a cortar, porque si te caes con un marshall en la escapatoria es muy peligroso. Así que después de una primera vuelta ha estado bien, pero luego he tenido que abortar las vueltas dos y tres y conformarme con la quinta posición”, decía Aleix en DAZN.