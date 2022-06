Aleix Espargaró, la nueva estrella de MotoGP

Se han acabado los tiempos de Aleix Espargaró como actor secundario. En sus once temporadas previas en MotoGP había rascado un par de podios y dos «poles», con motos que casi siempre estaban por debajo de su nivel como piloto. Una carrera deportiva de fondo que este año le está devolviendo toda la paciencia y el trabajo invertido. Ahora es la estrella y él acepta ese papel con mucha naturalidad al mismo tiempo que trata de disfrutar al máximo. Este curso ya ha ganado una carrera, la primera en toda su historia en el Mundial, se ha subido cinco veces al podio y ayer en Montmeló firmó su segunda «pole position» batiendo dos veces el récord del circuito más cercano a su casa. Con Márquez en el hospital, Mir y Rins enredados con la Suzuki y su hermano Pol sufriendo en el Repsol Honda, Aleix es la referencia del motociclismo español y un candidato firme a pelear por el título de MotoGP. «Es un orgullo y una responsabilidad ser la referencia y el primer piloto español en la clasificación del mundial. Es raro, pero lo acepto con mucho orgullo y voy a darlo todo para intentar ganar delante de la afición», decía ante las cámaras de DAZN.

Ha dominado todos los entrenamientos desde el segundo libre del viernes y su ritmo es uno de los más consistentes junto al de Bagnaia y Quartararo. «Hemos sido los tres más rápidos el fin de semana, pero es la pista con el ‘grip’ más bajo del campeonato y puede pasar de todo. No valdrá con ser rápidos, será difícil no hacer fallos», continuaba el de Aprilia, que ha conseguido que la moto italiana funcione bien en cualquier tipo de trazado. Es segundo en la clasificación a sólo 8 puntos de Quartararo, así que si gana este domingo y el francés no es segundo, se colocará otra vez al frente del campeonato. Este fin de semana recuerda al de Argentina, donde abrió su contador de victorias con mucha autoridad. «Aquella vez me sentía más favorito, tenía la sensación de que iba más fácil, no me costaba hacer el tiempo y tenía más margen con los demás. Aquí voy más al límite, aquello fue el mundo ideal, y pasa una vez en la vida. De todas maneras hemos liderado casi todas las sesiones, hemos hecho la ‘pole’ y estamos preparados», decía Aleix, que ha pasado de secundario a gran protagonista.

GP de Cataluña. Parrillas de salida

MotoGP (14:00)

1. Aleix Espargaró (Esp/Aprilia Racing) 1:38.742

2. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo) a 0.031

3. Fabio Quartararo (Fra/ Monster Yamaha) a 0.217

4. Johann Zarco (Fra/Prima Pramac Ducati) a 0.285

5. Fabio Di Giannantonio (Ita/Gresini) a 0.357

6. Jorge Martín (Esp/Prima Pramac Ducati) a 0.400

7. Álex Rins (Esp/Suzuki Ecstar) a 0.403

8. Maverick Viñales (Esp/Aprilia Racing) a 0.655

9. Luca Marini (Ita/Mooney VR46 Racing) a 0.709

10. Pol Espargaró (Esp/Repsol Honda Team) a 0.735

Moto2 (12:20)

1. Celestino Vietti (Ita/Mooney VR46) 1:43.823

2. Arón Canet (Esp/Flexbox HP40) a 0.008

3. Joe Roberts (EE UU/Italtrans Racing) a 0.179

Moto3 (11:00)

1. Dennis Foggia (Ita/Leopard Racing) 1:48.290

2. Deniz Öncü (Tur/ Red Bull KTM Tech3) a 0.138

3. Izan Guevara (Esp/Valresa GASGAS) a 0.247

