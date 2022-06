Ducati, Yamaha, Ducati, Ducati, Aprilia, Ducati, Ducati, KTM, Suzuki, KTM, Aprilia y... Honda. Hasta el puesto doce hay que irse para encontrar la primera Honda (Nakagami) en la parrilla de salida de la carrera de MotoGP en Assen. Las otras motos de la fábrica del ala dorada son la de Bradl (18º) y la de Álex Márquez (21º). Y no hay más, porque los dos pilotos estrella de la marca japonesa están en casa lesionados: Marc Márquez, que tuvo hace unas semanas su cuarta operación en el húmero derecho; y Pol Espargaró que tras una fuerte caída en Alemania ha intentado correr en Holanda, pero ha sido imposible. Tiene las costillas machacadas y prácticamente no podía respirar. Y es que esta Honda además de no ser tan competitiva como sus rivales directos, hace daño y bien lo saben los pilotos de la marca, que si pasan el límite son escupidos con violencia contra el suelo sin avisar. O si hace calor, sucede como en Sachsenring, donde Bradl y Pol acabaron con los pies quemados del calor que desprendía la RCV 211.

Precisamente en ese circuito alemán, donde se habían repartido todas las victorias Pedrosa y Márquez desde 2010 hasta 2021, ningún piloto de Honda fue capaz de sumar un punto, confirmando un cero histórico en una carrera de la categoría reina que llevaba 40 años sin producirse. Los japoneses son un gigante perdido sin la guía de Marc, el único que es capaz de domar una moto que siempre ha sido complicada de pilotar. «Se pueden dar muchas explicaciones, pero lo cierto es que debemos cambiar cosas», decía en Assen Alberto Puig, el team manager de HRC, después de que la marca haya sumado un podio (Pol) en las primeras diez carreras de 2022. «Las cosas vienen como vienen y ahora están viniendo mal», añadía en DAZN. «Tenemos que cambiar la forma de pensar. Lo que hemos hecho no ha funcionado. Cuando no aciertas hay que pensar en cambiar, es algo simple. Si las cosas no salen como esperas debemos ir por otro lado», comentaba. «No estamos parados pero no hemos dado con la clave. Hay que mirar varias cosas y es en lo que estamos, mirar el problema globalmente y cambiar todo», terminaba Puig, que considera clave poder contar con Márquez en las últimas carreras de este año. No para ganar, pero sí para trazar la línea a seguir en la moto de 2023. Marc es lo único seguro en Honda, porque falta por saber el nombre de su compañero el curso que viene en la estructura oficial (¿Mir?), por donde ya han pasado sin resultados Lorenzo y Pol, y quién sustituirá a su hermano Alex en el equipo satélite. Ahora cualquier moto parece mejor opción.