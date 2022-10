Ya hay respuesta oficial a las imágenes que se difundieron la semana pasada y en las que se veía cómo un mecánico agredía físicamente a Tom Booth-Amos, piloto de Moto3, durante el Gran Premio de Tailandia de MotoGP en 2019. Los organizadores anunciaron una investigación para saber qué había pasado y este miércoles han emitido un comunicado para anunciar que el protagonista de las patadas al piloto británico después de una caída ha sido despedido de manera fulminante por el equipo en el que se encontraba trabajando actualmente.

Brutal la agresión de un miembro del equipo CIP de Moto3 a Tom Booth-Amos en el Mundial. Parece que el vídeo es de 2018-2019.pic.twitter.com/mg7wG6iE8h — Álex Faura 🎙⚽️🏁 (@alexfaura) September 30, 2022

“El video de este incidente se compartió ampliamente en las redes sociales y las acciones del miembro del equipo en cuestión generaron mucha preocupación. La FIM, IRTA y Dorna Sports condenan enérgicamente este comportamiento. Además, se supo que la persona en cuestión continúa trabajando en el paddock y ahora es empleado de otro equipo, que desconocía este incidente. El equipo ha decidido despedir a este miembro del personal, que no volverá a trabajar para ellos después del Gran Premio de Malasia. La FIM, junto con IRTA y Dorna Sports, considera que esta es la decisión correcta y apoya plenamente la acción tomada por el equipo al rescindir el contrato de esta persona. El comportamiento abusivo no debe y no será tolerado. Todas las partes seguirán trabajando para hacer del paddock de MotoGP™ el entorno de trabajo más seguro posible”, decía el comunicado oficial que, por el momento, zanja este asunto.

El piloto, que ya no está en el campeonato, se pronunció en sus redes sociales pocas horas después de que las imágenes se hiciesen públicas y reconoció que había estado callado todo este tiempo y que en su momento le pidieron que no dijera nada. Él no lo hizo porque, según sus palabras, quería mantener vivo su sueño de seguir en el Mundial de Moto3 en la temporada 2020.