Álex Márquez, subcampeón del mundo de MotoGP

Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) se ha proclamado subcampeón mundial de MotoGP tras finalizar segundo en la carrera Sprint del Gran Premio de Malasia disputada en el circuito de Sepang que se llevó el italiano Francesco, "Pecco", Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25).

El doble campeón del mundo italiano de MotoGP dominó la carrera de principio a fin, secundado en todo momento por un Álex Márquez que no cometió errores y aguantó los envites iniciales del también español Pedro, "Tiburón", Acosta (KTM RC 16).

En el tramo final, Acosta no pudo evitar que le arrebatase la tercera posición Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), quien siempre logra muy buen ritmo a final de carrera, y que así logró el título de "rookie" (debutante) del año.

Con la intención de enmendar su mala actuación de Indonesia y Australia, Bagnaia quiso hacer buena su tercera "pole position" consecutiva en el circuito de Sepang y salió con una exhalación al apagarse el semáforo rojo, seguido por Álex Márquez. A ambos se les pegó Acosta, que salía desde la segunda línea -quinto- y en apenas un par de curvas ya habían logrado abrir un pequeño hueco sobre sus perseguidores, que eran Joan Mir (Honda RC 213V), que acabó por los suelos, el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

Con el paso de las vueltas, Bagnaia se consolidó en la primera posición hasta ver la bandera de cuadros, Álex Márquez hizo lo propio en la segunda y Fermín Aldeguer superó a tres vueltas del final a un Pedro Acosta que se tuvo que conformar con la cuarta posición, aunque Dirección de Carrera puso bajo investigación a Aldeguer por no cumplir con la presión del neumático delantero.

Antes, Bagnaia consiguió su tercera "pole" de la temporada y vigésimo séptima de MotoGP, después de tener que pasar por la primera clasificación, al lograr un mejor tiempo de 1:57.001 en un trazado en el que ostenta el récord con 1:56.337. El italiano aguantó en su taller para protagonizar una sola salida a pista con compuestos blandos nuevos en los dos ejes de su Ducati y comenzó marcando parcial de vuelta rápida en el primero, bajó su ritmo en el segundo y tercero, y lo recuperó en el cuarto y último, al rodar en ese 1:57.001, que le dio la primera posición. Junto a Bagnaia, en la primera línea de salida del Gran Premio de Malasia estarán Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24).