La dura queja de Álex Márquez tras el accidente de su hermano: "La grava es una mierda"

Álex Márquez salvó muy bien los muebles en Indonesia camino de ese subcampeonato por el que está peleando esta temporada en MotoGP. Este domingo no han puntuado ni Bezzecchi ni Bagnaia, sus dos perseguidores, mientras que él se las apañó para sumar los 16 puntos del tercer puesto y seguir avanzando en su objetivo. Pero el piloto del Gresini Racing no estaba feliz, estaba preocupado y algo enfadado. Preocupado por su hermano Marc, al que vio caerse durante la carrera y por el que preguntó a su padre cuando llegó al parque cerrado. Y también enfadado con el mal estado de la escapatoria en la que se fue al suelo el "93", con un desnivel que hace que cuando los pilotos deslizan por ahí, choquen y se hagan daño.

"La gravahasta que no pasa algo no se actúa", se quejaba en las cámaras de Dazn.

"Había un escalón. Cuando te caes a tanta velocidad, de alguna manera lo que quiere un piloto es frenarse, poner los brazos. El año pasado me pasó a mí en la curva 8", continuaba el "73" su explicación, que era una queja para que dirección de carrera tomara nota.

"Hay que estar un poquito más atento en esos pequeños detalles, porque se va muy rápido. Hay veintidós Grandes Premios, 44 salidas y no es una casualidad que haya tantas lesiones, es probabilidad y estadística: si hay más salidas, hay más vueltas y la gente se hace más daño. Hay que ver eso de cara al futuro, porque queremos dar espectáculo, pero también estar un poco más protegidos", detallaba Álex muy serio.