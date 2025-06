La dura respuesta de Marc y Álex Márquez a los que les acusan de no atacarse en pista

Los hermanos Márquez han hecho primero y segundo en todas las carreras Sprint de este curso de MotoGP. En nueve de ellas, Marc ha sido primero y Álex segundo; mientras que en la otra se invirtieron las posiciones: Marc fue segundo y Álex primero en Silverstone. Un dominio de dos hermanos muy pocas veces visto en el mundo del deporte de élite, que además, les ha permitido liderar la clasificación del Mundial con mucha diferencia sobre el resto. Sólo ellos dos superan claramente los 200 puntos sumados (282 y 239), mientras que el tercero, Pecco Bagnaia, acumula 165.

En el sábado de Assen, los dos estuvieron en cabeza en doce de las trece vueltas, con Marc por delante y Álex a su rueda, más cerca que otras veces, en las que ha seguido al primogénito un poco más en la distancia. No hubo acciones de adelantamientos entre ambos, y a sus críticos les ha faltado tiempo para volver con la teoría de que Álex le pone la alfombra roja a su hermano en pista, y cuando se trata de Pecco se vuelve mucho más agresivo.

Una teoría que no tiene mucho fundamento y a la que los Márquez han contestado con bastante dureza en la sala de prensa del circuito de Assen.

"Los que dicen eso no tienen ni idea de motos. Por esa regla de tres, en Silverstone yo tampoco le ataqué a él en la carrera Sprint. Si el delante va una décima más lento que tú, pero no está cometiendo ningún error, frena tarde y sale bien de las curvas, es imposible atacarlo. Lo que he hecho es una defensa perfecta; sabía todos sus puntos fuertes, porque todos los pilotos Ducati compartimos telemetría, y sabía mis puntos débiles. Por eso he atacado donde tocaba atacar y he defendido donde tocaba defender. He hecho una carrera a la defensiva desde la primera vuelta», decía el líder del campeonato", decía Marc Márquez sobre lo que había sucedido en la pista.

"Los que piensen así no conocen ni a mi hermano ni a mí. Los dos intentamos dar el cien por cien, los dos queremos ganar las carreras y luchar por el campeonato, y lo estamos consiguiendo. Pero para mí es bonito ver todas las vueltas que Álex está pegado a mí en la pizarra, porque sé que si alguien me adelanta será mi hermano y quedará en casa. Está con un grandísimo nivel y he tenido que estar enfocado y concentrado para defender la posición, porque sabía que me podía a atacar en cualquier momento", continuaba Marc.

Álex se mordió la lengua mucho menos que su hermano cuando le preguntaron por esos "haters" que ahora aseguran que el Mundial de MotoGP es aburrido porque él no ataca a su "brother": "Me suda un cojón. Me da absolutamente igual. De momento, con esta estrategia estoy segundo en el Mundial y soy el único que tiene opciones, junto a Marc, de ganar el Mundial", lanzaba sin complejos y reivindicando su posición.

Porque él es el único que consigue estar cerca del gran dominador en todos los circuitos, mientras que el resto ni siquiera consigue tener el ritmo suficiente para seguirlo y poder atacarlo en algún momento. Los números no engañan y dicen que Álex está a 43 puntos de Marc, que es algo más de lo que se consigue en un fin de semana, pero es que a Pecco lo aventaja en 74 puntos. Una buena renta si se tiene en cuenta que Bagnaia es doble campeón del mundo de MotoGP y el último subcampeón.