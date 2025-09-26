Marc Márquez da el primer paso hacia su título de MotoGP en Japón

Aseguraba el jueves Marc Márquez que no tenía unos nervios especiales este fin de semana. Es su primera bola de título, pero si no consiguiera celebrar el campeonato, tendría otras muchas más opciones en las siguientes citas. Por eso, aseguraba, los nervios que sentía eran los normales antes de dos días de carreras.

Este viernes se han celebrado los primeras dos sesiones de entrenamientos, y en la segunda, en la Práctica, el de Cervera ha dado el primer paso para convertirse de nuevo el campeón de MotoGP. Ha sufrido algo más de lo que está acostumbrado, pero se ha metido en la Q2 directamente con el tercer mejor tiempo.

Sus cuentas son claras: necesita sumar tres puntos más que Álex Márquez en el global del fin de semana. Así que su única referencia en realidad es su hermano, que ha tenido problemas y por primera vez en toda la temporada va a tener que pasar por la Q1 este sábado.

Bezzecchi, el más rápido

Le está costando al pequeño de los Márquez, que ha tenido un viernes complicado y que debe reaccionar este sábado si no quiere ponerle en bandeja el título a su hermano mayor.

Marco Bezzecchi, a pesar de sufrir dos caídas durante la jornada, ha logrado ser el más rápido en la Práctica. El de Aprilia ha firmado un mejor tiempo de 1:43.193, que se quedó a milésimas de segundo del récord absoluto del circuito, que ostenta el español Pedro Acosta desde 2024 en 1:43.018, quien acabó en la segunda posición después de sufrir también una caída.

Marc consiguió subir hasta la tercera posición en los minutos finales, mientras que Pecco Bagnaia ha tenido uno de sus mejores viernes y no ha sufrido nada para meterse directamente entre los diez mejores de la tarde en Motegi.