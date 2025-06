MotoGP: los números redondos de Marc Márquez en Mugello

Le salen los números a Marc Márquez, que este fin de semana ha estado rodeado de cifras redondas en Mugello, desde sus cien «poles» hasta las 93 victorias, que ahora coinciden con el dorsal que ha lucido siempre por ser el del año de su nacimiento. Esas dos cifras buscaba el de Cervera en su visita a Italia, donde llegaba por primera vez vestido con los colores oficiales de Ducati. Era una cita importante para él, porque era algo así como ir a comer por primera vez a la casa de los suegros, y quería dejar una buena impresión. De paso, era un momento clave además para mandarle un nuevo mensaje a Pecco Bagnaia, que llegaba a su lugar talismán, donde había ganado las últimas cinco carreras, tres de domingo y dos Sprints. Pues allí, en su reino, Marc le puso un clavo más al ataúd de las aspiraciones del italiano a ganar el Mundial de MotoGP.

Donde incluso estaba dispuesto Marc a ceder puntos, hizo su quinto pleno del curso, el segundo consecutivo después del de Aragón, donde también dominó, pero ahí todo el mundo lo esperaba. En Mugello tiene mucho más mérito, porque no ganaba desde 2014, aunque es verdad que allí alcanzó su primera victoria en el campeonato, en Moto3 hace quince años, cuando era un niño.

Ahora es un piloto maduro, que supo leer perfectamente un inicio de carrera en el que hubo una lucha a tres junto a Álex y a Pecco, que mostró su lado más batallador. Necesitaba arriesgar y marcar territorio, aunque su potencial le duró cinco vueltas. Hubo más de diez adelantamientos entre los dos gallos de Ducati, pero se notaba que Marc se lo estaba tomando con algo de tranquilidad. «Pecco ha salido con muchas ganas, había que gestionar gomas, pero al mismo tiempo los demás atacaban. He decidido mantener un poco la calma y después imponer mi ritmo de entrenamientos. Sabía que sufriría más que ellos con el depósito lleno», explicaba el «93» en Dazn sobre ese arranque explosivo. Álex y Bagnaia tuvieron su momento de gloria liderando la carrera, hasta que Marc decidió que su hora había llegado. Se puso con facilidad primero tras un par de toques con Pecco, que fue incluso llamado a Dirección de Carrera para hablar de ellos. No pasó nada más que una bonita lucha en la que el italiano sólo pudo participar un puñado de vueltas.

Después tuvo que verlo desde atrás e incluso perdió el podio con Di Giannantonio, porque otra vez se sintió incómodo con el tren delantero. Ni en casa pudo detener una sangría que ya va por los 110 puntos de desventaja, mientras Álex sigue dando pasitos en forma de solidez. Otro segundo puesto, ya van cinco de nueve posibles los domingos, y 40 puntos por detrás de su hermano, que ya es más de una carrera. «Uno de los objetivos era tener esos 37 (puntos) de margen con el segundo, porque en caso de caída o de cero ahí tienes ese colchón. Intentaremos gestionarlos de la mejor manera. No quiero olvidar al resto, que van muy rápidos, pero de momento el rival más importante lo tengo en casa, entreno con él, duermo la siesta con él, por separado... Nos estamos ayudando mucho para ir subiendo el nivel», decía Marc sobre el hecho de jugarse el Mundial con su hermano, con el que entrena, come y hasta descansa en el motorhome, para unos minutos después sacar los codos en pista.

El mayor de los Márquez silenció Mugello, que le pitó el sábado y también un poco ayer, aunque él iba tranquilo y quiso hacer las paces paseando la bandera de Ducati, el equipo italiano por excelencia y para el que corre él ahora. Les vino a decir que es uno de los suyos y que sus triunfos son los de toda la afición local, por mucho que algunos no hayan superado que Rossi nunca llegase a ese décimo título mundial. «Se podía celebrar con la del 93, pero no hace falta provocar. Es mejor hablar en pista. Con 32 años ya estoy de vuelta. No pasa nada, son cosas de las carreras», terminaba tras lucirse en campo contrario.