El expiloto Jorge Lorenzo denuncia una estafa en Italia tras invertir 1,4 millones en una noria

Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo de MotoGP, ha denunciado públicamente ser víctima de una estafaen Italia vinculada a una noria panorámica instalada en Vieste, en la región de Foggia. El expiloto balear explicó en el programa Dentro la notizia de Canale 5 que en 2022 invirtió 1,4 millones de euros en la adquisición de la atracción, confiando la explotación del negocio a un socio mediante un contrato de alquiler por cuatro años.

Según Lorenzo, los pagos comenzaron a llegar con retrasos y de forma irregular, hasta que en septiembre de 2024dejaron de abonarle cualquier cantidad. A día de hoy, asegura que la deuda acumulada supera los 200.000 euros, motivo por el cual ha emprendido acciones legales tanto en la vía penal como en la civil para recuperar el dinero que considera suyo.

El expiloto también denunció que, pese al incumplimiento, la empresa responsable continúa utilizando su imagen y nombre en redes sociales como si él siguiera vinculado al proyecto. “Que la gente no vaya allí”, advirtió, dejando claro que no respalda la gestión actual de la atracción ni desea que se aprovechen de su figura con fines publicitarios.

Lorenzo calificó la situación de “surrealista” y advirtió que, con el paso del tiempo, la noria pierde valor económico y comercial. El caso, denunciado oficialmente en 2024, se encuentra ahora en manos de la justicia italiana, que deberá determinar las responsabilidades del contrato y los posibles daños económicos.