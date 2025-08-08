Muere el periodista Manuel Esteban, "Manolete"

Manuel Esteban Fernández, "Manolete", ha fallecido en Madrid a los 68 años. Periodista deportivo e hincha del Atlético de Madrid se convirtió en un fenómeno mediático cuando a principios de los noventa, después de los Juegos de Barcelona, comenzó a intervenir en "El Larguero" de la Cadena Ser para ofrecer informaciones y rumores sobre fichajes.

"Manolete" pasó por la Agencia EFE, el Marca, la Cadena Ser y el Diario AS. En este último se jubiló hace cinco años cuando su salud comenzó a deteriorarse. Además colaboró en numerosos medios como Radio Popular de Madrid, Onda Madrid, Radio España, Telemadrid, Don Balón, Punto Pelota y Sport. Fue en "El Larguero" donde se convirtió en un referente con su particular voz. José Ramón de la Moreno le "bautizó" como Manolete y su sección, junto a Enrique Gozalo, sobre el mercado de fichajes nunca fallaba en el programa de la Ser.

"Manolete" también escribió libros como "El gran partido" y "Soy del Atlético ¡y qué!’". Con su padre, ferroviario, asistió por primera vez al Metropolitano para presenciar un Atlético-Córdoba. Desde entonces su vinculación con el Atlético le convirtió en uno de los primeros periodistas que reconocía su apoyo a un equipo concreto.

En pleno mercado veraniego ha fallecido "Manolete" que hizo precisamente de las informaciones sobre fichajes, rumores, desmentidos, operaciones fallecidas... la base de su periodismo. Descanse en paz Manuel Esteban Fernández, "Manolete".