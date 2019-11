Nadal confiesa el día que más se asustó en su carrera y que no se conocía

Rafa Nadal ha confesado en una entrevista en el Masters 1.000 de París el suceso más extraño y desconocido de su carrera. Fue cuando se asustó de verdad: "En el vestuario, cambiándome, apoyé el pie en el suelo, sentí algo y vi cómo el tobillo se me estaba hinchando, haciéndose cada vez más grande. No sabía por qué y me asusté", ha asegurado. "Resulta que se me había explotada una pequeña vena. En principio pensé que no iba a poder saltar a la pista para jugar pero lo hablé con el médico y me dijo que estaba todo bien". Y se puso a jugar.