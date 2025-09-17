Acceso

Pelotazo editorial

Esta novela de Planeta salió hace una semana y ya es la más vendida en Amazon

'El último secreto', que se publicó el pasado 10 de septiembre, es la historia más trepidante del maestro indiscutible del thriller

PRAGUE (Czech Republic), 09/09/2025.- People buy the first signed copies of Dan Brown's new book The Secret of Secrets, displayed for sale during an early morning book launch at the Old Town City Hall in Prague, Czech Republic, 09 September 2025. The Secret of Secrets, the new novel featuring Robert Langdon, launches in Prague. The story takes place in Prague, London, and New York. (República Checa, Londres, Nueva York, Praga) EFE/EPA/MARTIN DIVISEK
Dan Brown's New Robert Langdon Novel, The Secret of Secrets, Launches in PragueMARTIN DIVISEKAgencia EFE
  Sofía Campos
    Sofía Campos
Creada:
Última actualización:

Se publicó el pasado miércoles 10 de septiembre, hace justo una semana, y ya es el libro más vendido en Amazon y en muchas otras plataformas, así como en librerías. De hecho, sus números ya destacaban estando en preventa.

Se trata de la novela 'El último secreto', del popularísimo escritor estadounidense Dan Brown, que está editada por Planeta.

La octava novela del autor del bestseller -llevado a la gran pantalla- 'El código Da Vinci' es la historia más trepidante del maestro indiscutible del thriller. Una novela de acción, de nuevo protagonizada por Robert Langdon, que está llena de giros inesperados y enigmas por descifrar capaz de entretener a los lectores como solo Dan Brown puede hacerlo.

Portada
PortadaPlaneta

En esta ocasión, en 'El último secreto', el célebre profesor de simbología Langdom viaja a Praga (República Checa) para asistir a una conferencia revolucionaria impartida por Katherine Solomon, una brillante científica noética con quien ha iniciado una relación.

Katherine está a punto de publicar un libro cuyos asombrosos descubrimientos sobre la naturaleza de la conciencia humana prometen desafiar siglos de creencias consolidadas. Pero un brutal asesinato desata el caos, y Katherine desaparece sin dejar rastro junto con su valioso manuscrito.

