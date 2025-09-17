Dinamarca invertirá miles de millones en infraestructuras en Groenlandia para combatir las ambiciones de EE UU

Dinamarca ha firmado un acuerdo con Groenlandia para el desarrollo de infraestructura en el territorio autónomo, anunció el martes la primera ministra, Mette Frederiksen.

En la propuesta de presupuesto para 2026 presentada al Parlamento, el Gobierno de Dinamarca ha asignado 1.600 millones de coronas (unos 214,5 millones de euros) para el período 2026 a 2029.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado repetidamente con tomar el control de Groenlandia, alegando que Estados Unidos necesita esta isla estratégicamente ubicada y rica en recursos por razones de seguridad. Las declaraciones de Trump han generado tensiones diplomáticas con Dinamarca. Al mismo tiempo, Copenhague ha tratado de fortalecer los lazos con Nuuk, que a largo plazo aspira a la independencia.

A finales de agosto, Dinamarca pidió disculpas oficialmente a las víctimas de la anticoncepción forzada en Groenlandia, abordando un punto de importante tensión entre Groenlandia y Dinamarca continental.

Según el nuevo acuerdo, Dinamarca financiará la construcción de una nueva pista de aterrizaje en Ittoqqortoormiit, en el este de Groenlandia, y un nuevo puerto de aguas profundas en Qaqortoq, en el sur, dijo el gobierno danés en un comunicado. Además, en el futuro Dinamarca asumirá los costes del tratamiento de los pacientes groenlandeses en los hospitales daneses.

"Este acuerdo tiene como objetivo apoyar una Groenlandia autosuficiente mediante inversiones a largo plazo, entre otras iniciativas", dijo el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen. Nielsen añadió que “los desafíos en áreas como la salud y la vivienda, entre otras, son enormes y este acuerdo marco apoyará nuestro desarrollo deseado en estas y otras áreas”.