Las autoridades emiten una advertencia ante la preocupante propagación del tóxico 'gusano martillo': "No los aplaste ni los corte"

Una plaga invasora y destructiva ha estado migrando hacia el norte a lo largo de la Costa Este de Estados Unidos, según WBZ News.

¿Qué está pasando?

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre del Interior de Maine ha emitido una advertencia sobre el gusano martillo. El gusano martillo es originario deAsia, pero se ha visto en Estados Unidos desde principios de 1900. Recientemente, su presencia ha ido en aumento en Maine. También se han detectado más al sur, en Texas, y en estados como California, Washington, Oregón y otros lugares del país.

¿Por qué son importantes los gusanos martillo?

Los gusanos martillo se alimentan principalmente de lombrices de tierra. Con pocos depredadores naturales, son capaces de eliminar por completo poblaciones enteras de lombrices. Su exterior tóxico también puede ser un irritante si los humanos o las mascotas entran en contacto con él. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre del Interior de Maine advirtió que los gusanos martillo pueden afectar el crecimiento de plantas nativas.

Las especies invasoras llegan a nuevos territorios gracias al transporte humano. Al quedar libres de los controles y equilibrios naturales con los que evolucionaron, pueden superar rápidamente a las especies nativas. De esta forma, una especie invasora puede establecer un monopolio sobre recursos vitales como alimento, agua y espacio, desplazando a las especies locales.

A medida que disminuyen las especies nativas, también lo hace la biodiversidad y los servicios ecosistémicos vitales de los que dependen los humanos. Un estudio sugiere que las especies invasoras generan costos económicos de cientos de miles de millones de dólares al año en todo el mundo.

¿Qué se está haciendo con los gusanos martillo?

“¡No los aplasten ni los corten! ¡Así es como se multiplican!”, advirtió el Departamento de Pesca y Vida Silvestre del Interior de Maine.

En su lugar, deben ser capturados en una bolsa y congelados durante 48 horas antes de desecharlos. También pueden ahogarse en agua jabonosa. Se anima a los testigos a reportar los avistamientos en iNaturalist. Iniciativas de ciencia ciudadana como esta pueden ayudar a mejorar las medidas de protección.

Los conservacionistas atentos también pueden ponerse en contacto con las autoridades gubernamentales si el gusano se encuentra en tierra de venta comercial. Esto puede impulsar acciones para detener la propagación de suelo contaminado.