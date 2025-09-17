Un asteroide del tamaño de un rascacielos se acerca a la Tierra y será visible mañana

Si bien es bastante más pequeño (diez veces menos) que el que provocó la extinción de los dinosaurios, 2025 FA22 tiene el tamaño de un rascacielos y, de acuerdo con la Agencia Espacial Europea, es “potencialmente peligroso”, se acercará a la Tierra esta semana. Y lo interesante es que podremos verlo pasar a toda velocidad, ya sea con un telescopio o a través de una transmisión en vivo en línea.

Inicialmente, se predijo que este asteroide, descubierto a principios de este año, tendría posibilidades de impactar nuestro planeta en 2089, lo que le valió temporalmente un puesto en la lista de riesgo de impacto de la Agencia Espacial Europea (ESA). Sin embargo, tras nuevas observaciones, ya no se considera una amenaza inminente.

2025 FA22, mide entre 130 y 290 metros de diámetro, lo que la hace lo suficientemente grande como para destruir una gran ciudad si colisionara con la Tierra. Alcanzará su distancia mínima a nosotros en la madrugada del jueves (18 de septiembre), acercándose a 835.000 kilómetros de nuestro planeta (poco más del doble de distancia que la Luna) y viajará a unos 38.600 km/h.

Descubierto por el telescopio Pan-STARRS 2 en Hawái. El asteroide acaparó rápidamente titulares al revelarse que tiene un 0,01 % de probabilidad de impactar con la Tierra cuando regrese el 23 de septiembre de 2089.

A pesar de las bajas probabilidades de colisión, las agencias espaciales se tomaron en serio la amenaza de 2025 FA22, y el asteroide pasó brevemente al primer puesto de la Lista de Riesgo de la ESA, que monitoriza todos los objetos cercanos a la Tierra con una probabilidad no nula de impactar nuestro planeta.

“Sin embargo, las observaciones de seguimiento de alta prioridad permitieron pronto a los astrónomos refinar la trayectoria del asteroide y descartar cualquier riesgo de impacto", según un comunicado de la ESA.

El sobrevuelo, ahora totalmente seguro, de 2025 FA22 se compartirá a través del Proyecto del Telescopio Virtual, que rastreará el objeto utilizando un telescopio en Manciano, Italia. La transmisión comenzará alrededor de las 05:00 de la madrugada del jueves.

Durante su aproximación, el asteroide podría alcanzar una magnitud aparente de 13, lo que lo haría lo suficientemente brillante como para ser detectado con un buen telescopio doméstico o unos binoculares.

Los científicos seguirán de cerca el asteroide desde observatorios de todo el mundo, incluido el telescopio radar Goldstone de la NASA en Barstow, California, que puede revelar más sobre el tamaño y la forma reales de la roca espacial.

Mientras tanto, la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN por sus siglas en inglés) también aprovechará el sobrevuelo de 2025 FA22 para practicar sus protocolos de emergencia mediante un escenario de prueba bajo el supuesto de que el asteroide impactará contra nosotros en 2089. Este simulacro, denominado Campaña 2025 FA22 IAWN, consistirá en medir tantas características de los asteroides con la mayor precisión posible, como preparación para una hipotética misión para desviar la roca espacial en el futuro.

“Si bien 2025 FA22 no representa ningún peligro, es importante practicar nuestra capacidad para medir estas propiedades, ya que influyen en cómo reaccionará un asteroide ante cualquier intento de desviarlo de su trayectoria de colisión con la Tierra”, concluye la ESA.