Adiós al verano: una vaguada atlántica traerá lluvias generalizadas y desplome de temperaturas a partir de esta fecha

El calor ha regresado con fuerza en España. Las temperaturas han comenzado a subir esta semana y este martes superarán los 30 grados en muchas zonas del país. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este episodio de temperaturas inusualmente altas se mantendrá hasta el fin de semana. Sin embargo, a partir del viernes la situación podría volver a cambiar y llegarían las lluvias y un desplome térmico.

La AEMET ha activado hoy el aviso amarillo por altas temperaturas en varias provincias, donde de los termómetros podrían alcanzar entre 34-38 grados. Las zonas más afectadas son Córdoba, Sevilla, Jaén, Ávila, Cáceres, Badajoz, Cuenca y Toledo.

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha explicado que las temperaturas serán entre 5-10ºC superiores a los habituales para estas fechas e incluso, de cara al jueves, entre 10-15ºC por encima en algunas regiones. También se esperan noches tropicales, especialmente en la costa mediterránea, centro y sur del país, con mínimas que no bajarán de los 20 grafos.

Mañana jueves será el día álgido de este episodio cálido para la fecha. Según avanza eltiempo.es, ciudades como Badajoz, Córdoba, Sevilla, Jaén, Ciudad Real o Toledo podrían alcanzar o rozar los 40 °C. También se esperan valores de hasta 35 °C en Madrid, Zaragoza, Valladolid o Logroño. Incluso en zonas habitualmente más frescas como el Cantábrico, se podrían superar los 30 °C.

El portavoz de la AEMET ha explicado que el pronóstico para el fin de semana presenta incertidumbre. En principio, las temperaturas se mantendrían el viernes similares a las de días anteriores. De cara al fin de semana, el panorama podría cambiar. Es probable que se produzca un descenso térmico y que aumente la probabilidad de precipitaciones, especialmente en la mitad norte.

Llega una vaguada atlántica

Por su parte, eltiempo.es avanza que entre el sábado y el domingo llegará una vaguada atlántica que incrementará la inestabilidad y provocará la entrada de un aire más fresco. El sábado, las lluvias afectarían sobre todo al noreste peninsular: Galicia, Cantábrico y meseta norte.

El domingo, las precipitaciones estarían ya repartidas por amplias zonas del territorio. Según eltiempo.es, los chubascos más intensos se esperan en Pirineos, Navarra, Aragón, Cataluña, interior norte de la Comunidad Valenciana, así como en áreas del Sistema Central y sierras del sureste.

En cuanto a las temperaturas, el portal meteorológico apunta a un desplome térmico generalizado, sobre todo durante la jornada del domingo. El lunes podría ser una jornada fría para la época del año, con valores entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal.