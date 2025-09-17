Estas son las portadas de las revistas del corazón: el duro relato de Lolita Flores y el tenso encuentro de Mar Flores y Carlo Costanzia tras la publicación de su libro

"¡Hola!" descubre el top 50 de los jóvenes más influyentes, de Carmen Thyssen a Óscar Casas. Astros del cine, iconos de las redes, nuevas figuras de la moda, las artes, el deporte o del compromiso con el medio ambiente… ellos son ejemplo de superación y rostros que inspiran, 50 nuevas miradas hacia el futuro. Ellos son: Abraham Mateo, Alba Díaz, Aleix Puig, Álvaro de Luna, Ana Cristina Portillo, Ana Guerra, Ana Peleteiro, Anna Padilla, Bea Gimeno, Belén Écija, Carlota Melendi, Carmen de la Puerta, Carolina Villanueva, Diego y Felipe Gilca, Gabriel Guevara, Gisela Pulido, Inés Bilbao, Íñigo Quintero, Katia Colomer, Laura Corsini, Lidia Torrent, Loreto Sesma, Luna Lionne, Malú Salgado, María Fernández Rubíes, María García de Jaime y Tomás Páramo, María Martín Pozuelo, María Monfort, Marta Díaz, Marta Ortiz, Marta Pombo, Mirela Balic, Ona Carbonell, Ona Mafalda, Óscar Casas, Paula Cabanas, Rochi Laffon, Sofía Surferss y Víctor Elías.

El libro de Mar Flores en el que habla de sus vivencias ha vuelto a distanciar a la modelo de su hijo mayor, pareja de Alejandra Rubio. Solo el programa que protagonizan los mantiene unidos. Tras protagonizar una relación complicada, sobre todo en los últimos años (más exactamente, desde la detención de Carlo Costanzia y su ingreso en prisión), Mar Flores y su hijo mayor habían recuperado la calma. El nacimiento del primer nieto de la modelo, fruto de la relación que mantiene el joven con Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, había unido a Carlo y su madre e inaugurado una nueva etapa en su vínculo maternofilial. Sin embargo, la buena sintonía que les ha acercado en estos últimos tiempos parece haber saltado por los aires después de la publicación de Mar en calma, según publica la revista "Semana".

En la misma revista, Cayetano Martínez de Irujo afirma que "la ruptura con Mar Flores fue porque descubrí que se fue de viaje con Javier Merino". El duque de Arjona era novio de la modelo cuando aparecieron en enero de 1999 las fotos de ella con Lequio y estuvo a su lado cuando ingresó en el hospital, aunque rompieron unos meses después.

Máxima tensión de Rocío Carrasco y Terelu Campos.La hija de María Teresa Campos ha vivido unos días complicados: primero con Mar Flores, su consuegra, que confesó que le había escrito una carta cuando se supo que iban a ser abuelas y le dio un buen zasca en su entrevista con Sonsoles Ónega.

Y luego con Rocío Flores con la que vivió un duro enfrentamiento en "De Viernes". "Diez Minutos" relata que el enfrentamiento entre ambas arrancó hace unos días cuando, ante la emisión de un adelanto de la entrevista de la hija de Antonio David Flores, la presentadora aseguró que no reconocía en la joven a la niña que conoció. "Yo conocí a una niña y adolescente feliz. A esta mujer no la conozco, no tiene nada que ver", comentó Terelu. Estas palabras no sentaron nada bien a la joven que, una semana después y ya sentada en el plató de "De Viernes", respondió a la amiga de su madre. "Tú no has compartido ninguna vivencia conmigo ni me has llamado en mi vida. Se te olvidó matizarlo. Con tu madre he tenido más relación. He ido a su casa pero tú no estabas", contestó.

"Lecturas" lleva a su portada el testimonio más desgarrador de Lolita Flores. La cantante revela que tuvo que "pedir dinero a los amigos para pagar mis deudas" con Hacienda. "Ahora gracias a Dios no debo nada", añade.