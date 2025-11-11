Norman Foster, arquitecto británico, desvela el estadio que revolucionará el fútbol mundial: “El doble de grande que Trafalgar Square”

El prestigioso arquitecto británico Norman Foster, reconocido por su visión futurista y por obras icónicas en todo el mundo, ha presentado el diseño de un estadio que promete revolucionar el fútbol mundial. Descrito por el propio Foster como “el doble de grande que Trafalgar Square”, el proyecto aspira a convertirse en un referente global de innovación arquitectónica, sostenibilidad y tecnología aplicada al deporte.

Durante la presentación, Foster explicó que su objetivo no es simplemente levantar un recinto deportivo, sino crear un espacio multifuncional que combine arquitectura, cultura y comunidad. “No queríamos construir solo un estadio, sino una ciudad dentro de una ciudad”, señaló el arquitecto. La estructura contará con una capacidad superior a los 100.000 espectadores y un diseño adaptable que permitirá modificar el aforo según el tipo de evento. Además, incorporará sistemas de eficiencia energética, paneles solares, ventilación natural y materiales reciclables, en línea con las tendencias de construcción sostenible.

El estadio también destacará por su tecnología avanzada, con una pantalla panorámica 360°, conectividad 5G en todo el complejo y experiencias inmersivas para los asistentes, que podrán acceder a estadísticas, repeticiones y servicios digitales desde sus dispositivos móviles. “El estadio del futuro no solo se ve, se vive”, afirmó Foster, subrayando la importancia de integrar la tecnología en la experiencia del espectador.

Aunque el arquitecto no reveló aún la ubicación definitiva del proyecto, varias ciudades europeas y del Golfo Pérsico han mostrado interés en albergar la obra. Foster aseguró que la intención es que este recinto se convierta en un símbolo global del poder del deporte para unir culturas.

Con este ambicioso proyecto, Norman Foster vuelve a situarse a la vanguardia de la arquitectura contemporánea, marcando un nuevo capítulo en el diseño de estadios y redefiniendo la manera en que se viven los grandes espectáculos deportivos del siglo XXI.